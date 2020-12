Kleine Ersparnis durchaus möglich

Die neue Abfall-Gebührensatzung ist im Haupt- und Finanzausschuss vorgestellt worden. Demnach werden die Gebühren in Lienen zum Jahreswechsel leicht steigen. Wichtigste Zahlen: Der Restmüll wird teurer, beim Bio-Abfall ergibt sich eine Einsparung. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 14. Dezember die neue Satzung wohl verabschieden.

Nach den Ausführungen der Verwaltung ergibt sich die Erhöhung – Anpassung – aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen. Bislang sind jährlich rund 60 000 Euro aus der Rücklage als Einnahme in den Gebührenhaushalt eingeflossen. dieser Betrag soll auf 25 000 Euro pro Jahr reduziert werden. Daneben müssen jährlich statt bisher 26 000 Euro künftig 30 000 Euro für die für die Bürger in Lienen und Kattenvenne kostenfreie Grünabfall-Annahme am Dalweg aufgewendet werden. Die Kosten für die Beseitigung wilder Müllkippen werden künftig mit 4000 Euro pro Jahr veranschlagt. Bisher waren 2000 Euro dafür im Gebührenhaushalt vorgesehen.

Zudem müssen die Mehrkosten für die Entsorgung von Elektrogroß- und -kleingeräten in der Kalkulation verankert werden. Die Pauschale dafür steigt von 95 Cent pro Einwohner auf 1,11 Euro.

Gegengerechnet werden können laut Darstellung der Verwaltung die Verringerung des Unternehmerpreises für die Abfuhr pro Bio-Tonne. Statt 36,22 Euro sind künftig nur noch 34,65 Euro fällig. Geringfügig sinken zudem die Kosten für den Nachtransport, und zwar von 2,69 Euro pro Tonne auf 2,64 Euro/Tonne. Und in Sachen Altpapier lassen sich durch den Verkauf des Wertstoffs noch ausreichend Erlöse erzielen, so dass die Papiertonne weiterhin kostenlos bereitgestellt werden kann.

Auf Heller und Pfennig betrachtet ergeben sich folgende Gebühren ab 1. Januar 2021: Die Gebühr für die 80-Liter-Tonne steigt von 63,60 Euro um 1,20 Euro auf 64,80 Euro. Die 120-Liter-Tonne kostet ab Januar 96 Euro (bisher: 94,80 Euro). Das 240-Liter-Gefäß war bislang für 188,40 Euro an Gebühren zu haben. Künftig müssen 192 Euro bezahlt werden.

Der „Preis“ für 1100 Liter fassende Container bei wöchentlicher Leerung steigt von 3444 Euro auf 3499 Euro. Die zweiwöchentliche Leerung kostet neu 1749,60 Euro (vorher: 1722 Euro), Sind die Container gemietet, ergeben sich folgende Gebührensätze: wöchentliche Leerung 3609,60 Euro statt bisher 3554,40 Euro; 14-tägliche Leerung 1860 Euro anstelle von 1832,40 Euro.

Die Gebühren für die Biomüll-Abfuhr: 80 Liter kosten jetzt 56,40 Euro, ab Januar 51,60 Euro. Für 120 Liter fallen jetzt 84 Euro an Gebühren an, ab Januar 76,80 Euro.

Ausgehend von einem Vier-Personen-Haushalt (jeweils 120-Liter-Gefäße Restmüll und Biomüll) sinkt die Jahresgesamtgebühr in Lienen von derzeit 178,80 Euro auf künftig 173,80 Euro.

Auch im Vergleich steht Lienen gut da. Demnach sind derzeit für ein 80-Liter-Restmüllgefäß (bei vierwöchiger Abfuhr) in Ladbergen 89 Euro zu zahlen. In Lengerich werden 69,60 Euro berechnet und in Tecklenburg 79 Euro. In Saerbeck werden 97 Euro fällig und in Ibbenbüren 62,40 Euro. In Lotte beträgt die Gebühr 45 Euro und in Mettingen 98 Euro.