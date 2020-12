Adrenalin des Wahlkampfs ist dem Alltag gewichen

„Natürlich ist man enttäuscht“, gibt Matthias Himmelreich zu: „Wenn man so viel Zeit und Mühe in den Wahlkampf gesteckt hat, will man natürlich auch gewinnen.“ Zwar sagt er auch: „Uns war klar, dass es schwierig werden wird.“ Aber: „So ein Wahlkampf bringt einen auch persönlich weiter.“ Himmelreich, 31-jähriger Familienvater von zwei Kindern, lebt in Kattenvenne, arbeitet in Harsewinkel und kandidierte dieses Jahr für das Amt des Landrates im Kreis Steinfurt.

Nun – fast drei Monate später – ist das Adrenalin vom Wahlabend schon längst dem Alltag gewichen. Und zu diesem gehört neben Familie und Arbeit weiterhin die Tätigkeit als Kreistagsabgeordneter: „Da bleiben wir als SPD hartnäckig an unseren Zielen dran und wollen weiter das Geschehen im Kreis aktiv mitgestalten.“ Der Kreis Steinfurt, nach Himmelreich ein besonders lebenswerter Kreis, wählte den SPD-Politiker Mitte September mit 18,7 Prozent der Stimmen auf Platz vier. Die Stichwahl entschied der unabhängige Kandidat Dr. Martin Sommer schlussendlich gegen CDU-Mann Matthias Krümpel.

Die ersten Sitzungswochen sind seitdem bereits gelaufen, Himmelreich kann schon eine Bilanz ziehen: „Die Zusammenarbeit mit dem neuen Landrat ist sehr gut – auch wenn es inhaltliche Differenzen gibt.“ Neid würde keine Rolle spielen, vielmehr möchte Himmelreich sich weiterhin für die Belange der Menschen einsetzen: „Der Wahlkampf war zwar anstrengend, die vielen schönen Gespräche mit den Bürgern und die inhaltlichen Auseinandersetzungen mit den Mitbewerbern haben mir aber am meisten Spaß gemacht.“ Der Wahlkampf habe ihn persönlich weiter nach vorne gebracht: „Man lernt natürlich inhaltlich noch einmal viel, setzt sich noch näher mit den Problemen und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger auseinander und bekommt dafür ein Gespür.“ Außerdem sei ihm aufgefallen, dass Politik zwar Ziele zu oft vorschlage, aber nicht weiter konkretisieren würde: „Da haben viele auch ein Problem. Zusammen mit der Kommunikation an die Bürger.“ Die für ihn wichtigen Themen – die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und der Ausbau der Digitalisierung im Kreis – seien von ihm und seinem Team „gut ausgearbeitet“ worden.

Zwei Beispiele: „Wir setzen uns weiterhin für das Ein-Euro-Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Westfalen ein.“ Außerdem solle es an schulischen Einrichtungen einen sogenannten IT-Hausmeister geben: „Menschen, die sich damit auskennen und diese Aufgaben den Lehrerinnen und Lehrern abnehmen“, führt er aus.

Dass er von der SPD im Kreis Steinfurt das Vertrauen als Kandidat für den Wahlkampf bekommen hatte, habe ihn geehrt: „Ich musste mich natürlich mit meiner Frau besprechen, aber nach intensiven Überlegungen standen alle hinter mir und meinem Vorhaben. Das ist auch sehr wichtig.“

Ende Januar gab die SPD die Kandidatur Himmelreichs offiziell bekannt, von Woche zu Woche seien mehr und mehr Termine dazu gekommen – bis Corona dazwischen kam: „Natürlich ist dann leider viel weggefallen. Wir mussten uns einschränken. Deswegen war es auch ein spezieller Wahlkampf.“ Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen konnten im Sommer im sicheren Rahmen wieder starten. Himmelreich: „Dann habe ich mir auch Urlaub genommen und war an sechs Tagen in der Woche – meist von morgens sieben bis abends um 20 Uhr auf den Beinen.“