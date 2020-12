Einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Steinfurt und Polizei Münster soll es ersten Erkenntnissen zufolge „an der Wohnanschrift des Mannes in der Straße ,In den Wallhecken‘ zu der Schussabgabe durch bislang unbekannte Täter“ gekommen sein. Der 47-Jährige wird demnach in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Zur Klärung der Tat hat das Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Götze eingesetzt. „Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Wir suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben“, wird Götze in der Pressemitteilung zitiert.

Auf WN-Anfrage teilte Martin Botzenhardt , Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, gestern Mittag mit, dass die Mordkommission im Laufe des Tages versuchen werde, mit dem Geschädigten zu sprechen.

Die (etwas schwammige) Formulierung, die Tat habe sich „an der Wohnanschrift des Mannes“ ereignet, sei in der Pressemitteilung bewusst gewählt worden. Man wisse noch nicht, ob der 47-Jährige vor oder in seiner Wohnung angeschossen wurde, ob er Kontakt zum Täter hatte oder ob es vorher womöglich sogar einen Streit gegeben hat. „All das ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen“, so Botzenhardt weiter. Womit der Schuss abgegeben wurde, vermochte er gestern auch noch nicht zu sagen: „Wir haben keine Tatwaffe.“

Hinweise nimmt die Polizei in Münster ( 02 51/275-0) entgegen.