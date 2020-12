Am Abend des 6. Dezember wurde ein 47-jähriger Mann aus Lienen durch einen Schuss am Arm verletzt. Zunächst gingen die Ermittler auf Grund der Angaben des Verletzten davon aus, dass Unbekannte ihn an seiner Wohnanschrift aufgesucht und durch den Schuss verletzt hatten. Intensive Ermittlungen vor Ort ergaben nun, dass sich der 47-Jährige die Verletzung in suizidaler Absicht selbst zugefügt haben soll. In einer polizeilichen Vernehmung bestätigte er diesen Verdacht. Das geht aus einer am 14. Dezember veröffentlichten Mitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster hervor.

"Der 47-Jährige wird zurzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Er wird beschuldigt eine Straftat vorgetäuscht zu haben, um den Suizidversuch zu vertuschen."

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird.Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.