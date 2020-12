„Jürgen“ aus Japan hat sich wieder bei der Tourist-Information in Lienen gemeldet – diesmal mit einem Dankschreiben. Wie berichtet, war in der Tourist-Information Mitte November ein Brief eingegangen, in dem „Jürgen“ aus Atsugi Prospektmaterial aus Lienen und Kattenvenne angefragt hatte.

Anja Schmidt aus der Tourist-Information hatte die gewünschten Prospekte auf den Weg gebracht, und dazu unter anderem die Grüße von Bürgermeister Arne Strietelmeier beigefügt, verbunden mit der Bitte, doch den Eingang des Materials zu bestätigen. „Dies ist jetzt schriftlich gekommen, und zwar als Postkarte“, erzählt Anja Schmidt. „Einfach eine E-Mail hätte es allerdings auch getan“.

Durch die Postkarte gibt „Jürgen“ etwas von sich preis. Er schreibt, dass „obwohl ich aus Bielefeld komme, ich noch nie in Lienen war“. Zudem freue er sich auf ein Treffen mit Anja Schmidt.

Ob „Jürgen“ tatsächlich bald Lienen besuchen wird, ist indes sehr unsicher. „Aktuell wird er wegen Corona wohl kaum kommen können“, vermutet Anja Schmidt. Gleichwohl versichert sie, dass „Jürgen“ genauso freundlich in Lienen empfangen werde wie alle andere Gäste auch. „Auch wenn es längst nicht alltäglich ist, dass uns Gäste aus Japan besuchen“.

Atsugi liegt in der Präfektur Kanagawa und gehört mit rund 230 000 Einwohnern zu den kleineren Vororten der Hauptstadt Tokio.