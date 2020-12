Der Sportverein Schwarz-Weiß Lienen hat in einer Weihnachtsaktion rund 500 Weihnachtstüten an „seine“ Kinder und Jugendlichen verteilt. „In dieser besonderen, durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit, möchte der Sportverein Präsenz zeigen und signalisieren, dass er an seine jungen Mitglieder denkt“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Sportvereins. Durch den Lockdown seien zurzeit keine sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Angebots des Vereins möglich. „Mit dieser Aktion sollen der Kontakt und die Verbundenheit des Sportvereins zu seinen Kindern und Jugendlichen aufrechterhalten werden.“

Seit Ende November seien in den Abteilungen Turnen, Schwimmen, Tennis und Fußball die Vorbereitungen für die Aktion getroffen worden. Es wurden Mund-Nasen-Bedeckungen, Weihnachtstüten und Schokoladen-Weihnachtsmänner besorgt, Weihnachtsgrüße geschrieben und gedruckt. Als alles zusammengetragen war, seien für alle Kinder und Jugendlichen aus den Abteilungen Tüten gepackt worden. „Die Verteilung der Weihnachtstüten haben die Trainer und Betreuer übernommen, die so wieder persönlich den Kontakt zu ihren Schützlingen herstellen konnten“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Natürlich“ seien die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten worden.

Mit dieser Aktivität beteiligt sich der Sportverein Schwarz-Weiß Lienen an der Aktion „#trotzdemSPORT“ der Sportjugend des Landessportbundes. In einer Broschüre werden Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Familien angeboten. Gerade während der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen, die das Ausüben des Sports nicht in gewohnter Weise zu lassen, sei es wichtig Kindern und Familien alternative Bewegungsmöglichkeiten zu bieten.

„Die Rückmeldungen aus den Abteilungen zeigen, dass diese Aktion auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist“, schreibt der Verein. „Die Familien waren überrascht und haben sich sehr über die Aufmerksamkeit des Sportvereins gefreut.“