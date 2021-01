Was Grenzgänger zwischen NRW und Niedersachsen beachten müssen

Lienen/Bad Iburg -

Von Julia Gödde-Polley

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben eigene Corona-Verordnungen. Doch was gilt, wenn man von Lienen nach Bad Iburg fährt? An welche Regeln müssen sich Menschen halten, die aus NRW in Niedersachsen zu Besuch sind und umgekehrt?