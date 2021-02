Lienen -

Windkrafträder – ja oder nein? Diese Frage hat sich in Lienen bislang immer nur gestellt, wenn jenseits der Ortsgrenze, aber quasi in Steinwurfweite, ein Anlage errichtet werden sollte. Wie zum Beispiel in Glandorfs Bauerschaft Averfehrden, wo inzwischen mehr als ein halbes Dutzend Anlagen rotieren und Strom produzieren. Jetzt liegt auch in Lienen ein Antrag auf dem Tisch.