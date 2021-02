Querungshilfen in Höhe des Seniorenheimes Baulmann an der Iburger Straße sowie an der Kattenvenner Straße in Höhe der Arztpraxis sind von einigen Bürgern im Zuge der Wahlkampfgespräche gewünscht worden. Diese Anregung hatte die CDU-Fraktion bereits in einer ihrer Video-Klausurtagungen besprochen, die Argumente zusammen getragen und nun als Antrag an den Bürgermeister und den Gemeinderat auf den Weg gebracht. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, empfiehlt die CDU nach einer Besichtigung zwei Stellen, die stark frequentiert werden und an denen die Beleuchtung genutzt werden kann. außerdem sind die Bordsteine bereits abgesenkt. Zudem sei Einsicht für Autofahrer gegeben. Der Antrag, Zebrastreifen an der Kattenvenner Straße/Ecke Bögerstraße und der Iburger Straße/Ecke Kattenvenner Straße einzurichten, wird in Kürze im Bauausschuss beraten.