„Weiß jemand, was das ist?“ Diese Frage mit einem Foto und Standortangabe schwirrte durch die sozialen Medien. Wir haben uns mit dem Hagener Chronisten Martin Frauenheim auf Spurensuche begeben und des Rätsels Lösung gefunden. Das Foto zeigt ein gut elf Meter hohes Gebäude in der Großen Heide, das durch seine ungewöhnliche Architektur inmitten der umliegenden Häuser sofort ins Auge sticht. Doch kaum einer sieht ihm an, welche Historie dahintersteckt. „Vor über 80 Jahren haben hier erstmals Material-Seilbahngondeln angehalten, wurden mit Mergel aus dem nahen Steinbruch für eine Weiterfahrt befüllt“, klärt Martin Frauenheim auf. Tatsächlich ist die ehemalige Mittel- und Verladestation der Hüggelseilbahn heute eine heimelig eingerichtete Immobilie, deren alter Charme erhalten geblieben ist. „Unsere Familien kauften die alte Mittelstation vor fünf Jahren. Eigentlich aus Spaß, aber wir haben Freude am Renovieren und wollten das Gebäude gerne erhalten und weiter gestalten“, sagen zwei Männer dieser Familie, die anonym bleiben wollen. „In Hagen weiß sowieso jeder, wer wir sind“, sagen sie bei einer Hausführung. Hühner laufen in einem Gehege.