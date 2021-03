Schwere Verletzungen erlitt ein 56-jähriger Mettinger am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Lienen. Der Mann war gegen 12 Uhr auf seinem Motorrad mit Beiwagen auf der Holperdorper Straße in Richtung Osnabrück unterwegs, als er im Serpentinenbereich der Kreisstraße nach links von der Fahrbahn abkam. Er touchierte einen Lastwagen, der auf der Gegenfahrbahn in Richtung Lienen fuhr, und prallte anschließend frontal mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand zusammen.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug sowie an dem Lkw entstand Sachschaden, den die Polizei vor Ort noch nicht näher beziffern konnte.

Die Holperdorper Straße war für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt.