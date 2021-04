Die Sachen sind gepackt, einige seiner Habseligkeiten sind schon in Minden, der Rest folgt in diesen Tagen: Ciao, Lienen, Adieu, evangelische Kirchengemeinde. Harald Overmeyer geht nach 33 Jahren als Organist in den Ruhestand – und verabschiedet sich still und leise durch die Hintertür. Das ist natürlich Corona geschuldet, denn die Verabschiedung des 67-Jährigen war ursprünglich in einem Sonntagsgottesdienst geplant. Dieser musste abgesagt werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Overmeyer möchte sich im Sommer – „dann, wenn sich Corona wieder beruhigt hat“ – von allen Weggefährten mit einer Feierstunde im Haus des Gastes verabschieden. Warum dort?