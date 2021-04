Eine ganzjährige Gefahr

Jedes Jahr kommt es zu einer Vielzahl an Wildunfällen. Eine etwas genauere Analyse der polizeilichen Statistik für den Kreis Steinfurt zeigt, dass Kollisionen mit Wild das ganz Jahr über ein Problem darstellen. Es gibt aber kleinere Spitzen über das Jahr verteilt. Zum Beispiel im November, Dezember und Januar. Oder jetzt im April und Mai.

Wildunfälle sind durchaus nicht ungefährlich. Der deutsche Jagdverband rechnet auf seiner Homepage zum Beispiel vor, dass ein 20 Kilogramm schweres Reh bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne besitzt.

Wo aber sind die Hotspots im Tecklenburger Land? Ein Blick in die interaktive Karte des Kreises Steinfurt zeigt, dass es – ausgenommen von den Ortskernen – offenbar keine Gegend ohne Wildunfälle gibt. Und doch sind einige Straßen stärker betroffen als andere. Zum Beispiel die Lengericher Straße von Lienen nach Lengerich. Dort sind im vergangenen Jahr rund zwei Dutzend Wildunfälle registriert worden. Gleich drei Abschnitte dieser Landesstraße sind im vergangenen Jahr als Hotspots gekennzeichnet worden. Zwei davon haben diese Einschätzung in den ersten drei Monaten dieses Jahres bestätigt.

Weitere Hotspots finden sich an der Osnabrücker Straße in Lengerich, an der Bundesstraße 475 zwischen Kattenvenne und Ladbergen sowie in Ladbergen auf der Lengericher Straße, Tecklenburger Straße und Am Kanal.

Und doch: 2020 ist die Zahl der Wildunfälle zurückgegangen, was ein Blick auf die Zahlen für das Tecklenburger Land belegt, die die Polizei auf Nachfrage der WN zusammengestellt hat. Im Bereich der Polizeiwache Lengerich wurden im Jahr 2018 insgesamt 430, im Jahr 2019 addiert 522 und im vergangenen Jahr zusammen 485 Wildunfälle registriert.

Die Polizei im Kreis Steinfurt kündigt an, im Bereich der Wildunfälle auch weiterhin präventive Arbeit leisten zu wollen. Ziel ist es, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren, die durch Wildwechsel insbesondere in der dunklen Jahreszeit entstehen, aufmerksam zu machen und die Unfallzahlen zu senken. „Diese Aktion wird in diesem Jahr fortgesetzt“, sagt Norbert Heeke von der Verkehrsdirektion der Kreispolizei. „Insgesamt wird ein positives Fazit gezogen, die Verkehrsteilnehmer reagierten auf die Ansprachen interessiert und verständnisvoll“, so Heeke.

Meist gehen die Unfälle glimpflich aus, mit Blechschäden. 2439 Wildunfälle hat die Polizei 2020 kreisweit registriert, 196 weniger als ein Jahr zuvor. Sechs Unfälle waren dabei mit Schwerverletzten und 16 Unfälle mit leicht verletzten Personen. Aber nicht immer geht es gut aus: „Im Lauf des Jahres 2018 ereignete sich im Oktober in Mettingen ein Unfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde“, so Norbert Heeke.

Besondere Vorsicht ist insbesondere im April und Mai geboten. In diesen beiden Monaten ereigneten sich im vergangenen Jahr knapp ein Viertel aller Wildunfälle. Das hängt nach Angaben der Kreispolizeibehörde unter anderem damit zusammen, dass die Rehe ihre Sommerreviere suchen, verteidigen und der Nachwuchs aus dem Vorjahr von der Mutter vertrieben wird.

Die Schilder „Wildwechsel“ sollten unbedingt ernst genommen werden. Auch blaue Reflektoren an den Leitpfosten sollten Verkehrsteilnehmer als Hinweis darauf nehmen, dass an diesen Stellen überdurchschnittlich oft mit Wildwechsel zu rechnen ist.