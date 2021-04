Lienen -

Sie nennen sich „Bunte Hunde“ und haben sich diesen Namen nicht einfach nur so gegeben. Tatsächlich gehören Farben mit all ihren Nuancen zu den Utensilien, mit denen sie sich am meisten und am liebsten beschäftigen. Aktuell sind sie im Hallenbad in Lienen im Einsatz. Ihr Auftrag: die einst grauen Wände mit bunten Motiven neu zu gestalten.