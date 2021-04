Rettung von oben für „Bambi“

Mit einem leisen Surren hebt die Drohne vom Feldweg ab. Wenige Augenblicke später steht sie in etwa sechs Metern Höhe über dem Roggenfeld. Zwischen den grünen Halmen hat die unter dem Fluggerät befestigte Kamera einen Wärmepunkt entdeckt. „Ein Kitz“, sagt Marc Gerseker . Dass es kein Fasanengelege oder ein Satz junger Hasen ist, weiß er genau. Wenige Minuten zuvor hat er das Rehkitz selbst auf dem Feld platziert. Ein Modell, ausgerüstet mit einer Heizdecke.

„Das habe ich selbst ausgetüftelt“, lacht der 49-Jährige. Kein Gag, sondern mit ernstem Hintergrund. Denn spätestens ab der nächsten Woche wird er wieder als Kitzretter mit seiner Drohne unterwegs sein. Im vergangenen Jahr hat er zwischen Mitte April und Juni 79 Rehkitze sowie einige Fasanengelege und junge Hasen vor dem Tod durch die Mähmesser der Landwirte gerettet.

„ Bis 7 Uhr heben sich die Kitze durch ihre Körperwärme deutlich vom kälteren Boden und Gras ab. Bis 7 Uhr heben sich die Kitze durch ihre Körperwärme deutlich vom kälteren Boden und Gras ab. “ Marc Gerseker

Ohne eine Wärmebildkamera wäre das nicht möglich. Die ist auch der Grund dafür, dass er bereits ab 4 Uhr seinen Apparat über die Wiesen fliegen lässt. „Bis 7 Uhr heben sich die Kitze durch ihre Körperwärme deutlich vom kälteren Boden und Gras ab“, erläutert er die Funktionsweise. Auf seinem Bildschirm sieht er das Kamerabild – in Schwarz-Weiß.

Ob sich an einer warmen Stelle ein Kitz befindet oder nur ein Holzpfahl, der die Wärme besser speichert als der Boden, sieht er nicht. „Ohne ehrenamtliche Helfer geht das alles nicht“, lobt er seine Begleiter. Zwei bis drei sollten es schon sein. Hinzu kommen ein Jäger und der Landwirt, wobei der Waidmann zwingend vorgeschrieben ist.

Ein Jäger ist immer dabei

Treffenderweise werden die Helfer „Läufer“ genannt. Sie müssen zu Fuß die jeweils von der Drohnenkamera ausgespähte Stelle in Augenschein nehmen. „Wir würden gerne Leute einsetzen, die ein Quad oder Cross-Motorrad haben“, erzählt Marc Gerseker von einem entsprechenden Versuch. Für eine 20 Hektar messende Fläche sind mit „Läufern“ zwei bis drei Stunden für die Absuche zu veranschlagen. „Als wir das mit Motorrädern probiert haben, dauerte es nur eine halbe Stunde“, beschreibt er den zeitlichen Vorteil.

So ließe sich an einem Morgen mehr Fläche absuchen. „Gemäht wird, wenn gutes Wetter ist. Und dann wollen alle mähen“, spricht er das Dilemma an, in dem die Kitzretter stecken. Denn nur wenn sie unmittelbar vor Mahd-Beginn die Fläche absuchen, verspricht das Sicherheit für den tierischen Nachwuchs. „Am Tag vorher abzusuchen macht überhaupt keinen Sinn. Dann sind die Kitze längst wieder auf der Wiese“, berichtet er von seinen Erfahrungen. Was auch für eine Suche am Vormittag und dem Schnitt am Nachmittag gelte. „Das muss direkt aufeinander folgen.“

„ Die Kitze flüchten nicht, sie ducken sich nur dicht an den Boden. Die Kitze flüchten nicht, sie ducken sich nur dicht an den Boden. “ Marc Gerseker

Das Zeitfenster für die Suche ist eng gesteckt. Bis 7 Uhr könne gesucht werden, danach erwärme die höher stehende Sonne die gesamte Fläche. Auf dem Bildschirm der Kamera seien dann keine Kitze oder andere Wärmepunkte mehr auszumachen, nennt er den Grund für das sehr frühe Aufstehen.

Sein ehrenamtlicher Einsatz hängt direkt mit dem Verhalten des Reh-Nachwuchses zusammen. „Die Kitze flüchten nicht, sie ducken sich nur dicht an den Boden“, beschreibt er die Crux.

Auch auf Geräusche, beispielsweise das leise Sirren der Drohne, reagieren die Jungtiere mit dem Wegducken. Deren Fluchtinstinkt regt sich frühestens nach vier Wochen. Dann ist die erste Mahd längst gelaufen.

Wird ein Kitz entdeckt, trägt es der Jäger auf die Seite oder es wird mit einem Korb abgedeckt. Nach dem Mähen kontrolliert der Waidmann, ob die Ricke das Kitz abholt. „Ist das nicht der Fall, kommt das Jungtier in eine Auffangstation“, beschreibt Marc Gerseker das Vorgehen. Derartige „Horte“ gibt es in Osnabrück und Rheine. So wird auch bei jungen Hasen vorgegangen. Nach einem halben Jahr werden diese Waisen-Tierkinder ausgewildert. Fasanengelege nimmt ein Jäger in seinen Brutkasten.

Vom Hobby- zum „Berufs“-Piloten Wie Marc Gerseker zum Drohnenpiloten geworden ist und was er mit den Fluggeräten alles anstellen kann, erläutert er im Gespräch mit WN-Redaktionsmitglied Michael Baar. ...

Seit 2018 lässt der Lienener seine Drohne über Wiesen fliegen auf der Suche nach Kitzen. „Zwei, drei Tage vorher sollten Bauern ihren Mähtermin anmelden“, rät er. Denn weil die Mahd wetterabhängig sei, würden sich die Termine dann ballen. Und die seien dann selbst für die 14 Teams der Kitzrettung, die ehrenamtlich im Bereich zwischen Melle im Osten und Rheine im Westen sowie Bramsche im Norden und Münster im Süden tätig sind, nur mit straffer Planung zu bewältigen.

Acht Ersatzakkus im Auto Keine zwei Kilogramm wiegt die Drohne, mit der Marc Gerseker auf Kitzrettungsmission geht. In einer Höhe von bis zu 60 Meter überfliegt er die Flächen und deckt dabei einen etwa 40 Meter breiten Streifen ab. ...

Obwohl weder Landwirt noch Jäger, achtet Marc Gerseker auf die ersten Anzeichen, die auf die beginnende Kitz-Saison hinweisen. „Wenn sich die Ricke von den anderen Tieren absondert, dauert es meist nur noch ein paar Tage, bis sie absetzt.“ Im vergangenen Jahr entdeckte er das erste Kitz am 22. April. Das heißt, eigentlich waren es zwei. Zwillinge, was bei Rehen gar nicht mal so selten ist. Am Ende der Rehkitzrettung-Saison hat Marc Gerseker 43 Tage seine Drohne kreisen lassen, dabei rund 850 Hektar Fläche abgesucht.