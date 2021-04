Nicht berücksichtigt ist das Nebengebäude der Verwaltung an der Schulstraße, das nach Einschätzung der Experten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr sanierungsfähig ist.

Die Gemeinde hatte zu der Online-Veranstaltung eingeladen, die in der Bevölkerung jedoch nur auf verhaltenes Interesse stieß. Knapp ein Dutzend Teilnehmer, darunter einige Lokalpolitiker, vornehmlich aus den Reihen des Bündnisses für Ökologie und Demokratie, hatten sich angemeldet. Da es sich um öffentliche Gebäude handelt, kam neben dem Thema Energie noch ein weiterer wichtiger Aspekt ins Spiel: Barrierefreiheit.

Vertreter der Agentur Energielenker aus Greven führten in die Thematik ein, die sich allen voran um energetische Sanierungen und Einsparpotenziale dreht. Solarthermie und Photovoltaik gehörten in diesem Zusammenhang zu den Stichworten, die den Teilnehmern als erstes einfielen. Doch das ist bei Gebäuden unter Denkmalschutz nicht immer so einfach. „Auch wenn die Vorschriften da nicht mehr so streng sind wie früher“, erläuterte Bauamtsleiter Nico Königkrämer gegenüber den WN .

In der ersten Phase haben die Energielenker die vorhandenen Gebäude untersucht und energetische Schwachstellen ermittelt. Diese sogenannte Konzeptphase ist nunmehr abgeschlossen.

Kritik mussten sich Politik und Verwaltung in der Vergangenheit während öffentlicher Sitzungen anhören, wenn es um die Kosten ging. Allein für die Konzeptphase wären Ausgaben von bis 78 000 Euro mit bis zu 66 Prozent seites der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) förderfähig gewesen. „Wir sind aber darunter geblieben, haben nur 63 000 Euro gebraucht“, stellte Königkrämer auf WN-Anfrage klar.

Was die Sanierungsphase betrifft, stehen bis Mai 2023 weitere 230 000 Euro als förderfähige Ausgaben zur Verfügung. „Allerdings nur für Personal- und Sachkosten“, räumt Königkrämer ein. Konkrete Sanierungsmaßnahmen sind nicht inbegriffen.

Würde man im Untersuchungsgebiet alle Möglichkeiten ausschöpfen, so das Ergebnis der Analyse, könnte man den Primärenergiebedarf der Gebäude von 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr ungefähr halbieren.

Doch das gehe nicht ohne weiteres Geld: Königkrämer nennt als Beispiel das Gebäude der Gemeindeverwaltung an der Hauptstraße. Rund 175 000 Euro müsste man ins Dach, in neue Fenster, in eine neue Beleuchtung sowie in die Dämmung der Kellerdecke investieren, um die Halbierung zu erreichen. Stand heute würden diese Maßnahmen bei den Ausgaben für Energie jedes Jahr eine Ersparnis von gut 2600 Euro bringen.

Der Bauamtsleiter gibt aber Einiges zu bedenken. Erstens: Die Energiepreise dürften weiter steigen. Zweites: Derlei Maßnahmen sind förderfähig und kommen nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch dem Klima zugute. Und drittens: Durch das Quartierskonzept gewinnt die Gemeinde an Fachwissen, wovon künftig viele Bürger profitieren könnten.

Bei Fragen oder Anmerkungen zum Projekt kann man sich per E-Mail (bauen@lienen.de) oder unter 0 54 83/73 96 24 an die Verwaltung wenden.