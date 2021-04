Es ist ja nicht so, als wüchse in Lienen kein Obst auf den Bäumen. Zu jedem Hof gehörte früher eine Obstwiese. Und auch im Dorf hatte fast jeder seinen eigenen Garten. Aber das benachbarte Hagen war immer schon bekannter für seine Früchte, besonders natürlich für seine Kirschen. Der Anbau hat eine lange Tradition, die bis heute gehegt und gepflegt wird. Inklusive Kirschkönigin, die in Nicht-Pandemie-Zeiten jährlich gekürt wird. Und: Hagen verfügt über eine umfangreiche Kirschsortensammlung. Unter den mehr als 300 Sorten, die sich auf rund 2000 Bäume verteilen, gibt es auch sehr seltene und wiederentdeckte sowie regionale Sorten, die erhalten werden sollen. Das weckt bei der Lienener Agrarwissenschaftlerin Dr. Anja Oetmann-Menne Begehrlichkeiten. Und erinnert an bisschen an Peter Alexander und die von ihm besungenen „Kirschen in Nachbars Garten“. Wobei es Oetmann-Mennen weniger ums Stibitzen, sondern in erster Linie ums Erforschen geht.