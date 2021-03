Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Samstag in der Zeit zwischen 16.45 und 19.30 Uhr in ein

Einfamilienhaus „An der Nordbahn“ in Lotte-Büren eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie die Kellertür auf und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Gestohlen wurde Wandtresor mit Bargeld sowie Schmuck. Die

Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben,

sich unter 05451/591-4315 bei der Polizeiwache Ibbenbüren zu melden.