Aus einer Trainingsgruppe mit Flüchtlingen ist beim SC Halen eine engagierte Mannschaft gewachsen, die seit dieser Saison in der Ibbenbürener Stadtliga mitmischt. Das erste Spiel ging zwar haushoch verloren, der Spaß an Integration ist jedoch keinem vergangen.

Ansgar Lütke Glanemann und Yves Sendner trainieren zusammen die 3. Und 4. Mannschaft des SC Halen. Aufgrund des großen Zuwachses neuer Spieler, die teilweise aus der eigenen A Jugend und Halener Senioren stammen und zum anderen Teil aus Flüchtlingen der Gemeinde Lotte bestehen, hat man sich entschlossen, eine weitere Mannschaft am Spielbetrieb der vereinslosen „Stadtliga Ibbenbüren“ anzuschließen.

Der Kader der beiden motivierten Trainer umfasst mittlerweile 32 Spieler; zuviel, um nur eine Mannschaft zu stellen. Für eine Nachmeldung beim Fußballkreis Tecklenburg war es zu spät, dort war die Saisonplanung schon abgeschlossen und da habe man sich eben kurzfristig entschlossen, mit dem SC Halen 4 bei der freien Stadtliga in Ibbenbüren mitzuspielen. Das immer noch beliebte Flüchtlingstraining, welches auf dem Platz in Wersen an der Sporthalle stattfindet, wird von Philip Middelberg betreut.

„Wir suchen für die Zukunft noch einen motivierten Trainer, der eine gut funktionierende Mannschaft vorfinden wird und sich der Unterstützung des bisherigen Trainer-und Betreuerteams sicher sein kann“, hofft Middelberg bald bei der Trainersuche fündig zu werden.

Am ersten Spieltag der Stadtliga auf der Anlage des SC Halen gab es zwar eine 1:11 Niederlage gegen die „Red Devils“, man habe die Niederlage aber mit Fassung getragen und ist sich sicher, dass bei mehr Trainingserfahrung schnell Fortschritte gemacht werden.

Das Tor für Halen hat „Altmeister“ Peter Roth erzielt. Und er ist als gestandener Halener nicht der einzige Bekannte in dieser sympathischen Mannschaft. Halen und seine Flüchtlinge, das ist eine schöne, reale Geschichte, die zur Nachahmung anregt und die zeigt, dass Integration auch Spaß machen kann.