Nordbahn, Strotheweg und Müll

Unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und Anregungen“ berichtete CDU-Fraktionschef Werner Schwentker über eine Info-Veranstaltung zur Tecklenburger Nordbahn, die in der Vorwoche stattgefunden habe. Darin seien die Bemühungen des Westerkappelner Planungsbüros zur Verbesserung der Verkehrssituation am Strotheweg und dessen Umfeld in Büren deutlich geworden. Unter anderem solle der Haltepunkt Honeywell Kromschröder eine Vollhaltestelle werden. Und: Verbesserungen durch eine veränderte Verkehrsführung und Neuaufteilung des Verkehrsraums im Umfeld des Strotheweges könnten mit bis zu 90 Prozent gefördert werden. „Haben wir einen Plan, wie wir mit dem Thema umgehen wollen?“, fragte Schwentker und wollte wissen, ob Planungsmittel dafür in den Haushalt eingestellt werden.

„Das werden wir später diskutieren“,sagte FDP-Fraktionschef Friedhelm Pösse. Seine Fraktion ist bekanntlich seit jeher und immer noch gegen eine Nordbahn-Reaktivierung. Bürgermeister Rainer Lammers wies darauf hin, dass der Haushaltsplan gerade erarbeitet werde: „Grundsätzlich sollten wir das tun, wenn es Verbesserungen zu erreichen gibt“, meinte er, gab den Stab aber ans Plenum weiter: „Letztendlich wird der Rat beschließen, wohin die Reise gehen soll.“

Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Hermann Brandebusemeyer schlug vor, die Planung des Büros zuvor noch einmal „ganz genau“ unter die Lupe zu nehmen. „Wir bilden uns auch eine Meinung dazu und sollten die Tecklenburger Nordbahn hier und heute nicht diskutieren“, sagte er. Das war denn auch Konsens.

Nach dem Derby der Sportfreunde Lotte gegen den VfL Osnabrück am 20. Oktober habe er sich die Umgebung des Fußballstadions angeschaut, berichtete Diedrich Hesse von den Grünen: „Noch 24 Stunden später lagen da überall Bierbecher aus Plastik herum.“ Er wollte wissen, welchen Einfluss die Gemeindeverwaltung darauf habe, dass weniger Plastikmüll anfalle. „Das ist Aufgabe der Sportfreunde“, betonte der Bürgermeister.

Es gab aber auch Erfreuliches: Steffen Wascher ( CDU ) begrüßte es als „feine Sache“, dass die Gemeinde in ihren jüngsten Stellenausschreibungen ausdrücklich auch die Bewerbungen von Feuerwehrleuten willkommen hieß. Und Lammers kündigte an, dass am 10. Januar um 18 Uhr eine Sondersitzung des Rates ausschließlich zum Brandschutzbedarfsplan beginnen wird.