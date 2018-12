Ehrenamt wird immer wichtiger

Der neue Kirchenvorstand mit jeweils fünf alten und neuen respektive wiedergewählten Mitgliedern hat sich nach der Wahl vor gut zwei Wochen noch nicht konstituiert, und so übernahm es am Sonntag zum Beginn des neuen Kirchenjahres mit Dietmar Südbeck der Vorsitzende des noch im Amt befindlichen Leitungsgremiums, über die Kirchengemeinde zu berichten.

Der Empfang im Reinhildishaus im Anschluss an die Messe in der katholischen Pfarrkirche St. Margaretha hat am ersten Adventssonntag gute Tradition. Bei netten Gesprächen und einer leckeren Suppe lassen die Gemeindemitglieder das vergangene Kirchenjahr Revue passieren und stimmen sich gemeinsam auf das neue Jahr ein.

Südbeck brachte die Gläubigen auf den aktuellen Stand der Baumaßnahmen und anderen Investitionen in den Ortsteilen der Kirchengemeinde. Im Familienzentrum St. Barbara im Westerkappelner Süden werde eine weitere Gruppe eingerichtet. Die Arbeiten hätten begonnen, der Bau werde rund 450 000 Euro kosten, von denen 100 000 Euro die Kirchengemeinde stemmen müsse, erklärte er.

Des Weiteren sei mit der Runderneuerung der Gartenanlagen in Wersen begonnen worden. Und nicht zuletzt habe Lotte einen neuen Rasenmäher bekommen, damit es in Zukunft keine Transporte des Gerätes zwischen den Gemeinden mehr geben müsse. Der Bau einer Garage dafür stehe noch an. Insgesamt sieht Südbeck die Kirchengemeinde sehr gut aufgestellt. Er ist sicher, dass die Rücklagen auch dann werden, wenn die Zuweisungen des Bistums nicht mehr so üppig ausfielen wie heute.

Petra Meyer, Vorsitzende des Pfarreirates, brach eine Lanze für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die es in der Gemeinde nicht gehe. Da es weniger Hauptamtliche gebe, sei immer mehr ehrenamtlicher Einsatz gefragt, gab sie zu bedenken. Um diesen vielen Menschen zu danken, werde die Gemeinde in Zukunft alle ausscheidenden Ehrenamtlichen, die mindestens fünf Jahre aktiv gewesen seien, besonders würdigen.

Bei der Premiere am Sonntag dankten Meyer im Namen des Pfarreirates und Pater Shaji George den Eheleuten Yvonne und Matthias Rehbock, die viele Jahre lang in den Zeltlagern als „Küchenfeen“ aktiv waren, Christina Bauermeister für ihre jahrelange Begleitung der Zeltlager sowie Georg Fels für seinen Einsatz im Kirchenvorstand.

Veronika Kowalski informierte am Sonntag über die Erstellung des institutionelles Schutzkonzepts, das alle Gemeinden im Bistum Münster entwickeln müssen, um grenzverletzendem Verhalten und sexualisierter Gewalt vorzubeugen, und stellte sich als Präventionsfachkraft vor Ort, als Schnittstelle zwischen dem Bistum und der Kirchengemeinde St. Margaretha vor. Es sei wichtig, das Risiko eines „Tatorts Kirchengemeinde“ zu senken, eine „Kultur der Achtsamkeit“ zu erarbeiten, machte Kowalski deutlich. Das Schutzkonzept mit verschiedenen Maßnahmen wie der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis aller, die mit Kinder und Jugendlichen übernachten, solle nach fünf Jahren auf seine Alltagstauglichkeit überprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.

Die Präventionsfachkraft vor Ort bietet Sprechstunden im Pfarrbüro jeweils am ersten Mittwoch im Monat von 10 bis 12 Uhr und am dritten Dienstag im Monat von 16.30 bis 18 Uhr an.