Kulturgut in der dunklen Jahreszeit

„Der Weihnachtsmarkt ist traditionelles Kulturgut, ohne das diese dunkle Jahreszeit wie das Konzert eines Symphonieorchesters ohne Geigen wäre, einfach nur trist,“ sagte eine Besucherin, die aus Osnabrück gekommen war. Sie wollte vor allem die Besonderheiten genießen, die es ihrer Meinung nach eher auf den kleineren Märkten gebe.

Und tatsächlich wurde sie fündig, denn am Stand des Hobbyschmiedes Frank Walderstein flogen die Funken, als er glühendes Eisen zu gelungenen Weihnachtssternen formte.

Doro Müller, die eigentlich die Frauen am Handarbeitsstand unterstützen wollte, war so begeistert, dass sie sich an diesem Nachmittag kurzfristig bei Walderstein in die Lehre begab.

Überhaupt lebte der Weihnachtsmarkt vor allem von den Begegnungen und Gesprächen am Rande, wie beispielsweise bei der Kampfsportgruppe des TuS Lotte. Kampfsport ? „Natürlich,“ kam die prompte Antwort, „wir kämpfen tagtäglich mit unseren Pfunden.“ Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt hatten sie spontan zugesagt und landeten, wie könnte es anders sein, hinter dem Bratwurststand.

Auch bei den Sportfreunden Lotte, die nebenan ihren Stand aufgebaut hatten, war man gut gelaunt angesichts des Tabellenstandes der Profimannschaft. An diesem Nachmittag allerdings ging es weniger um Fußball als vielmehr um Plätzchen und Glühwein. Beides wurde von Mitgliedern des Vereins verkauft.

Feierlich wurde es am Glühweinstand, als Mitglieder des Posaunenchores der evangelischen Kirchengemeinde Weihnachtslieder anstimmten. Foto: Friedrich Schönhoff

Zwischendurch tat es gut, sich im Haus Hehwerth aufzuwärmen und dort weitere Stände einheimischer Gruppen und Vereine zu besuchen. Hier hatte auch die Arbeiterwohlfahrt ihr Café eingerichtet. 220 Stücke Kuchen wollte sie an den Mann bringen, und beim Zwischenstand um 17 Uhr sah es aus, als könnte es gelingen.

Zu den vielen Kuchenspenden sei es gekommen, weil jeder, der einen Stand betreiben wollte, mindestens einen Kuchen mitbringen musste, wie Horst Kröner erzählte. Ohne ihn wäre der Weihnachtsmarkt in dieser Form undenkbar. Vor vier Jahren hatten er und seine Frau Barbara den Weihnachtsmarkt am dritten Advent wiederbelebt, einfach aus der Motivation heraus, dass es diesen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit auch in Alt-Lotte wieder geben müsse.

Während der Posaunenchor der evangelischen Kirche begann, Weihnachtslieder zu spielen, erzählte Kröner, dass für ihn die Vorbereitung für 2019 bereits am Abend beginnen werde. Dann werde er die einzelnen Standinhaber fragen, ob sie im nächsten Jahr wieder kommen.

Kröner ist Mitglied der Reservistenkameradschaft, die offiziell Ausrichter des Weihnachtsmarktes ist. An Motivation fehlt es ihm nicht.

„Was soll ich machen,“ fragte er schmunzelnd. „Würde ich nein sagen, hätte ich spätestens ab Januar den Bürgermeister an den Hacken.“