„ Weihnachten lässt uns zur Ruhe kommen und innehalten“, beschrieb die Landfrauensprecherin Ilse Lange schöne Momente des Festes, an dem man „mit dem Herzen denkt und alte Lieder singt“. Erinnerungen an unbeschwerte Kindheit mit Aufregung an den geheimnisvollen Tagen vor dem Heiligen Abend und dem Gefühl der Geborgenheit, dem kindlichen Staunen und dem erfüllt sein von Lichterglanz und bekannten Liedern machte sich breit.

Dazu trug auch Werner Cüppers de fuchs be. Der Sonderschullehrer und Maler aus Brochterbeck machte neugierig auf Vertrautes und Kritisches, das zum Weihnachtsfest gehöre, wie er betonte. Live zur Gitarre besang er den Advent und lobte den Besucherchor, der mit sichtbarer Freude in traditionelle Lieder einstimmte. Er fragte: „Hat der Nikolaus wohl ein Sommerhaus?“, und besang weitere Kinderfragen, die sich damit beschäftigten, ob der Gabenmann das Tanzbein schwingt, ein Sommerhaus zum Ausruhen hat, Pommes mag und die Micky Maus kennt. Beim nachdenklichen Blick in die Zukunft beschrieb Cüppers de fuchs gesellschaftliche Veränderungen inklusive der sich ändernden Weihnachtsbräuche. In 100 Jahren gebe es das Fest nicht mehr – eine Vorstellung, die so recht niemand teilen wollte.

Dana Huneke hatte Tannenbaumkerzen besorgt, die jeder als Geschenk erhielt. Dazu hatte sie den Text der vier Kerzen – Frieden, Glaube, Liebe und Hoffnung – vorbereitet. Als die ersten drei verlöschen, entzündet sie die vierte erneut, denn ohne die Hoffnung wäre es auf der Welt stockfinster.

Ilse Lange erfreute im Namen der Vorstandsriege alle Senioren über 80 Jahre mit Überraschungen und „Ihr Kinderlein kommet“, „Süßer die Glocken nie klingen“, „Oh, Tannenbaum“ sowie das „Stille Nacht, Heilige Nacht“ füllten Lottes „gute Stube“. Die Gewissheit verbreitete sich, dass Weihnachten ein perfekter Anlass ist, Stress zu vergessen.