Was bedeutet das für die Bildung der Zukunft? Wie können Lernende und Pädagogen von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitieren und an welchen Stellen ist Vorsicht geboten? Fragen nach den Folgen, Chancen und Risiken der Digitalisierung berühren den pädagogischen Alltag von der Schule über die Ausbildung und Hochschule bis zur beruflichen Weiterbildung. „Deshalb müssen auch die Volkshochschulen zusehen, Formen der Digitalisierung in ihre Struktur einkehren zu lassen“, weiß Jendrik Peters.

Der Fachbereichsleiter „Medien und EDV“ ist mit digitalen Medien aufgewachsen, weiß aber, dass es sehr viele Menschen gibt, denen die so genannten Digitale Grundbildung fehle. „Da müssen wir als VHS ansetzen und diesen Menschen die Chance geben, sich mit digitalen Medien und Prozessen vertraut zu machen.“ Auf der anderen Seite müssten Weiterbildungseinrichtungen dafür sorgen, dass Online-Lernen nicht mehr nur eine leere Hülle ist, sondern mit Leben und vor allem Angeboten gefüllt wird.

Dieser Spagat zwischen verschiedenen Lerntypen sei herausfordernd, biete jedoch viele Chancen. Anfang des Jahres hat der Deutsche Volkshochschulverband die vhs.cloud herausgebracht – eine Plattform, auf der sich Mitarbeitende, Kursusleitende und Teilnehmende aller deutschen Volkshochschulen vernetzen können. Zudem biete die Plattform Möglichkeiten, so genannte Blended-Learning-Formate anzubieten. Dabei handelt es sich um die Kombination aus Präsenzphasen vor Ort und Online-Lernen vom heimischen Rechner aus.

Im neuen Semester, das im Januar startet, werden Word- und Excel-Grundlagenkurse angeboten, bei denen Online und in der VHS gelernt wird. „Während der Online-Phasen steht der Dozent für Fragen im Forum bereit“, erläutert Jendrik Peters das Grundprinzip. Unabdingbar seine eine gute Selbstlern-Motivation der Teilnehmer.

Neu im digitalen Angebot der VHS ist auch die Online-Sprechstunde im Bereich Smartphone. Einzelstunde mit dem Dozenten können gebucht und von den Teilnehmenden von Zuhause aus per Rechner oder Tablett wahrgenommen werden. Als Versuchsballon ist dieses Angebot aktuell kostenlos. Interessiere können sich bei Jendrik Peters ( ✆ 0 54 81/ 93 88-16, E-Mail jpeters@vhs-lengerich.de) melden.