Giraffe Gerda hilft bei Streit

Zank und Streit mag Giraffe Gerda gar nicht. Dafür kennt sie sich sehr gut mit Gefühlen aus und redet darüber. Einiges über gewaltfreie Kommunikation lernten die Kinder der Bürener Regenbogen-Kita im Projekt „Giraffenfreunde“ mit Gabi Mersch.

„Mit dem Angebot wende ich mich an die ,Sandwich-Kinder‘ in den Kitas. Das sind diejenigen, die altersmäßig zwischen den Jüngsten und den Schulanfängern liegen. Die Kinder lernen Gruppenregeln und die Giraffensprache. Diese be inhaltet Beobachtungen und, dass Kinder ihre eigenen Gefühle und Bedürfnissen wahrnehmen und in Worte fassen. Bei Konflikten versuchen sie gemeinsam Lösungen zu finden. Damit werden sozialemotionale und sprachliche Kompetenzen gefördert“, beschreibt Gabi Mersch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation.

Gerade hat Marc einen goldenen Hut aufgesetzt und schwingt den glitzernden Zauberstab. „Gefühle zaubern“ heißt es nun. „Ich zaubere euch alle traurig“, sagt er. Sofort zeigen die anderen Kinder traurige Gesichter mit heruntergezogenen Mundwinkeln. „Nun sind alle wieder fröhlich“, wünscht der Nachwuchs-Harry-Potter. Die jungen Bürener kennen sich gut aus mit Gefühlen, wie den Gesichtern abzulesen ist.

„Wer möchte sich ein Spiel aussuchen?“, fragt Gabi Mersch in die Runde. „Möhren ziehen“, ist die prompte Antwort. Dazu legen sich die Kinder im Kreis auf den Boden und fassen sich ganz fest an den Händen.

Mersch und Erzieherin Marina Mordowski, die in der Kita das Projekt „Giraffenfreunde“ begleitet, fassen die Kinder an den Füßen. Nun versuchen sie, die Gruppe mit der gebotenen Behutsamkeit, aber schon mit sichtbarem Krafteinsatz auseinanderzuziehen. Das gelingt nicht. Marc und alle anderen sind richtig stolz auf ihre Teamarbeit.

Die insgesamt zehn Gruppenstunden lernen die Kinder mit Hilfe von Gerda Giraffe spielerisch auch Rücksichtnahme auf die anderen; zudem gibt es viel Bewegung und eben die vielfältigen Spiele, für die die Kinder Regeln einhalten müssen. Nach dem vielen Toben und Lachen tut es dann abschließend gut, wenn die jungen Lotter Bürger zur Ruhe kommen. Jeder bekommt dann ein Bärchen zum Kuscheln. „Dann lernen die Kinder Techniken, die beruhigend und entspannend auf sie wirken“, erläutert Giraffenfreundin Mersch.

Zu den Bausteinen der „Giraffenfreunde“ gehört weiterhin eine vierstündige Teamschulung in der Kita und zudem ein zweistündiges Elternseminar, in dem Gabi Mersch unter anderem zehn Tipps zur achtsamen Kindererziehung vermittelt. „Das kann auch den Eltern helfen, sich klarer auszudrücken und Konflikte miteinander friedlich zu lösen“, betont die Sozialpädagogin.

„Wir merken schon nach kurzer Zeit, dass die Kinder sensibler mit Konflikten in den Gruppen umgehen“, beschrieb Einrichtungsleiterin Swena Lingnau die Wirkungen von „Giraffenfreunde“. Es sei ein tolles Konzept, das ab nun jährlich für die Vier- und Fünfjährigen in der Regenbogen-Kita angeboten werde. Die Leiterin ist überzeugt: „Ich finde das Projekt enorm wichtig, weil wir unsere Kinder nicht stark genug machen können fürs Leben.“