Tiere als Weihnachtsgeschenk: Hunde gehören nicht in die Tüte

Die Einrichtung der Vereins Tierschutz Osnabrück und Umgebung ist auch für Fundtiere aus Lotte zuständig, während die Nachbarkommune Westerkappeln mit dem vom Tierschutzverein Westerkappeln/Tecklenburger Land getragenen Tierheim in Lengerich zusammenarbeitet. Aber darin sind sich die Vorstände beider Vereine und die Tierheimleitungen einig: „Wenn jemand kurz vor Weihnachten ankommt und spontan ein Tier adoptieren will, um es seinen Kindern zu schenken – das gibt es bei uns nicht“, sagt Conny Backhaus.

Ihre Osnabrücker Kollegin Martina Rüthers sieht das auch so, verweist aber für weitere Auskünfte auf den Vereinsvorsitzenden Wolfgang Herkt und die entsprechende, auch auf Facebook verbreitete Veröffentlichung des Deutschen Tierschutzbundes.

Von einem totalen Vermittlungsstopp, wie ihn laut Radiomeldungen viele Tierheime vor allem in NRW verhängt haben, hält die Lengericher Tierheimleiterin aber nichts: „Wir haben zwei, drei Hunde, die schon länger in der Vermittlung sind. Wenn Leute gezielt suchen, aber gerade über Weihnachten Zeit für die Eingewöhnung des Tieres haben, ist die Abgabe eine Einzelfallentscheidung. Wir gucken sehr genau hin.“

Genaue Prüfung bei Vermittlung

Im Gespräch mit den Adoptionswilligen merke man schnell, wie ernsthaft Interesse und Verantwortungsbewusstsein sind. Wenn das der Fall ist, dann vermittle man auch jetzt noch Tiere in ein neues Zuhause. „Aber nicht gerade, wenn jemand drei Tage vor Weihnachten erst ankommt.“ Zehn Hunde, knapp 60 Katzen und zwei Wellensittiche beherbergt das eher ländliche Tierheim in Lengerich derzeit. Eine Kleintierstation wurde jetzt erst aufgebaut.

Conny Backhaus hat mit der genauen Prüfung jedes einzelnen Vermittlungsfalles nach ihren Worten gute Erfahrungen gemacht. „Man kriegt ein Gefühl dafür, ob sich jemand wirklich Gedanken über die Anschaffung des Tiers gemacht hat“, sagt sie. In den zehn Jahren, die sie das Tierheim leite, habe sie jedenfalls nicht feststellen müssen, dass nach den Feiertagen mehr Fundtiere als sonst bei ihr landen. „Das war vor 30 Jahren vielleicht mal so. Aber wir sind auch nur ein kleines Tierheim auf dem Lande. Ich weiß von städtischen Tierheimen, wo das so ist“, erklärt sie auf die Frage, ob nach Weihnachten mehr Tiere als sonst abgegeben oder gar ausgesetzt würden.

Ausgesetzt: Unterm Baum noch verhätschelt und dann herzlos entsorgt wie der Feiertagsmüll wurde dieser Hund. Damit das nicht passiert, sollten Tiere nicht spontan als Geschenk, sondern nur nach reiflicher Überlegung ganz bewusst angeschafft werden. Foto: Deutscher Tierschutzbund

Vom Tierschutzverein Osnabrück und Umgebung waren bis Redaktionsschluss keine konkreten Angaben über Erfahrungen mit ausgesetzten Tieren, die Zahl der aktuell in Hellern untergebrachten Fundtiere und einen eventuellen Adoptionsstopp vor Weihnachten zu erhalten.

Häufig unüberlegte, spontane Anschaffungen

Der Deutsche Tierschutzbund räumt in seinem Artikel ein, dass freie Tage, Urlaubswochen oder Feiertage die ideale Gelegenheit seien, ein Tier neu in die Familie aufzunehmen, weil dann alle entspannter und häufiger zu Hause sind. „Aber zu häufig handelt es sich gerade zu Weihnachten um unüberlegte, spontane Anschaffungen ohne Reflexion der Alltagsroutinen, der Ansprüche des Tieres (und der eigenen), der möglichen Probleme und der lebenslangen Verantwortung, die man für ein Tier übernimmt“, so die Dachorganisation der Tierschutzvereine und Tierheime. Wenn die Tiere dann lästig werden, weil den Haltern zu spät klar wird, dass sie auch Arbeit machen, würden sie oft einfach „entsorgt“ und landeten verstört wieder im Tierheim.

Lebendige Geschöpfe sollten deshalb niemals spontan als Überraschungen oder Mitbringsel angeschafft werden. Die Entscheidung für ein Tier sollte bewusst und nicht aus Feiertagseuphorie heraus gefällt werden. Denn mit dem Tier holt man sich ein Familienmitglied ins Haus, für dessen Wohlergehen man lebenslang die Verantwortung trägt: Hunde werden im Schnitt zehn bis 15 Jahre alt, Wohnungskatzen können gut und gerne über 20 Jahre alt werden. Sie verursachen Kosten, brauchen Gesellschaft und Zuwendung und die Erfüllung ihrer jeweiligen Bedürfnisse: Hunde müssen erzogen, geistig und körperlich beschäftigt werden. Für sie fallen außer Futter auch Kosten für Steuern, Haftpflichtversicherung, Hundeschule und Tierarzt an.

Appell von Tierschützern

Katzen brauchen Gesellschaft, aber auch Rückzugs- und Spielmöglichkeiten. Haben sie Freigang, bringen sie Mäuse, Vögel oder Nachbars Goldfisch; aber auch Krankheiten, Würmer oder Flöhe mit nach Hause, die man bekämpfen muss.

Sie sind nicht immer Schmusetiger, haben ihren eigenen Willen, erbrechen sich auch mal auf den Teppich, pinkeln über den Katzenklorand hinaus, hinterlassen Streukörnchen auf dem Boden, „helfen“ beim Tapezieren und „Verzieren“ von Weichholzmöbeln mit tiefen Kratzern.

Und sie sind nicht erziehbar: Sie lernen ihrem Menschen zuliebe höchstens, unerwünschtes Verhalten hauptsächlich hinter seinem Rücken auszuleben. Und auch sie kosten übers Futter hinaus Geld: für Streu, Kastration, Impfungen, Parasitenbekämpfung und -prophylaxe, tierärztliche Behandlung bei Verletzungen und Krankheiten.

Ähnliches gilt für Kaninchen, Meerschweinchen und andere Haustiere. Deshalb appellieren Tierschützer: „Überlegen Sie bitte vor Anschaffung eines Tieres ehrlich und gründlich, ob Sie bereit sind, ein Leben lang die Eigenheiten und Ansprüche Ihres künftigen Mitbewohners zu akzeptieren und zu bedienen. Erst dann steht einem gemeinsamen Glück nichts mehr im Wege!“