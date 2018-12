Ursächlich dafür war ein Unfall Anfang Oktober, als ein Mercedes-Fahrer auf der schmalen Straße zwischen Westerkappeln und Lotte unterwegs war und in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abkam. Der Wagen prallte dort gegen einen Zaun, wälzte diesen auf etwa 50 Meter nieder und fuhr dann gegen einen Metallpfosten, der sich in den Motorraum bohrte. Der Schwung war so groß, dass er wieder über die Straße geschleudert wurde, gegen einen Baum knallte und letztlich mit dem Heck einen Telefonmasten in Höhe Hausnummer 23 fällte.

Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war offenbar betrunken. Neben ihm soll eine angebrochene Wodkaflasche gelegen haben. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

Die Feuerwehr, die damals für die Bergung des Unfallopfers ausrückte, sägte den Telefonmasten ganz ab, legte diesen an den Rand der Straße und hängte die Leitung an den Ast eines Baumes. Dabei ist es geblieben. Die Anwohner am Sennlicher Weg befürchten nun, dass demnächst das Telefon ausfallen könnte, weil das Kabel – beispielsweise durch einen Lkw – ganz abgerissen wird. Es sei unverständlich, dass der Schaden seit Wochen nicht behoben werde.

Die Gemeinde Westerkappeln erklärt sich für nicht zuständig, sondern verweist gleich an die Deutsche Telekom. Die hat von einem gekappten Telefonmasten oder einer durchhängenden Leitung allerdings „keinerlei Kenntnis“, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilt. Störungsmeldungen habe es auch keine gegeben. Die Telekom bittet um eine genauere Ortsangabe – Sennlicher Weg 23 ist offenbar nicht konkret genug – oder die Mitteilung der Mastnummer. „Dann werden wir uns sofort darum kümmern“, versichert ein Sprecher. Die WN sind aus dieser Nummer raus, aber genauso gespannt wie die Anlieger, was geschieht.