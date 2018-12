Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Brüggemann und Bäderchef Jörg Kampmeyer warteten gespannt am festlich geschmückten Eingang auf den Jubiläumsgast. Um kurz vor 10 Uhr war es so weit: Monika Tolges und Daniela Schulte zogen sich am Automaten ihre Eintrittskarten. Und weil Monika Tolges die erste war, gab es für sie Blumen und eine Jahreskarte. Bis Silvester 2019 hat sie im Hasebad nun freien Eintritt.

Die werde sie eifrig nutzen, versprach Tolges. Vor einigen Monaten hat sie das Hasebad für sich entdeckt. Seitdem kommt sie regelmäßig: „Das Bad gefällt mir sehr gut. Es ist nicht so riesig, aber man hat viele Möglichkeiten mit Sauna, Rutsche und Außenbecken. Und ich kann in Ruhe meine Bahnen schwimmen, ohne dass mir einer auf den Kopf springt.“

Brüggemann und Kampmeyer hörten dieses Loblied auf ihr Bad gern. Sechs Millionen Besucher in gut 41 Jahren entsprächen in etwa einer täglichen Besucherzahl von über 400 Menschen, hatte Brüggemann ausgerechnet. Damit sei das Hasebad, das seit 1994 so heißt, „die besucherstärkste Freizeiteinrichtung in Bramsche“.