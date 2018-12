Die Begeisterung der Kinder versetzte sogar die beiden Spieler Chris und Markus Hesse ins Stauen. „Das Publikum war klasse“, sagte Markus Hesse. Die Kinder hatten voller Spannung die Geschichte verfolgt, klatschten begeistert und interagierten mit den Figuren auf der Bühne. „Kinder sind immer sparsam mit Applaus“, erklärte Chris Hesse, von dem auch die Idee für das Stück stammte. Seit 2010 führen sie es nun auf.

In der Geschichte lernt die Eurasische Tüpfelente Birdy den tollpatschigen Elefanten El kennen. Zusammen müssen sie ein Ei auf die Arche schaffen, während bereits die Sintflut einsetzt. Letztlich schlüpft aus dem Ei die Friedenstaube und bringt den berühmten Olivenzweig. Und Birdy lernt während der gemeinsamen Abenteuer endlich das Fliegen.

„Wir wollten was Kirchliches machen“, erzählte Chris Hesse über das Zustandekommen des Stückes. Auch Tiere sollten auf jeden Fall mit im Spiel sein. „Dann sind wir auf die Arche gekommen. Die kleinen Zuschauer waren begeistert. So auch Safiye (5), die sich trotz des muslimischen Glaubens der Familie für Weihnachten begeistert. Pia (5) fand den Elefanten El am besten. Wie vermutlich die meisten Kinder freut sie sich auf Weihnachten und die Geschenke. El und Birdy wurden vom Figurenbauer Norman Schneider ausschließlich für das Schauspiel entwickelt. Das Bühnenbild stammt von Markus Hesse.

Die Veranstaltung im Haus Hehwerth hatte der Jugendtreff Bansen organisiert. Das Stück hatten Chris und Markus Hesse bereits am gleichen Tag für die erste und die zweite Klasse der Grundschule Alt-Lotte aufgeführt. Für den Nachmittag war eine dritte Vorstellung eingeplant.

In diesem Jahr war es die letzte Vorstellung für das Figurentheater. Einen neuen Spielplan gibt es im März