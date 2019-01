Diesmal präsentieren sich die Kunstvereine beider Gemeinden. Gedruckt wurde der Almanach in Lys und ins Westfälische transportiert. Lottes Bürgermeister Rainer Lammers betont: „Ich finde es gut, dass diesmal Lotter Künstler gezeigt werden. Schließlich hat es einen Austausch zwischen ihnen und den französischen ,Aquarel-Lys‘ gegeben, noch bevor der Kunstkreis gegründet und bevor der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet wurde.“

Der Kalender belegt die Kreativität der Künstler mit Motiven von Kunstkreismitgliedern, deren Porträt und Szenen von Kursen der „Aquarel-Lys“ sowie eine Lyser Orchesterdarstellung.

Rita Beimdiek, langjährige Vorsitzende des Lotter Partnerschaftsausschusses, ist gleichfalls zufrieden, dass es den Kalender als farbiges Lebenszeichen der Partnerschaft auch in diesem Jahr gibt. „Wir freuen uns schon auf das Partnerschaftsfest in Lotte. Das feiern wir am 1. und 2. Juni mit unseren französischen Gästen und hoffen auf gute Resonanz aus der Bevölkerung, um die Partnerschaft weiter zu beleben“, schaut Rita Beimdiek einige Monate voraus in die Frühsommerzeit.