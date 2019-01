Unstimmigkeiten sind geklärt

„Wir können nun eine abgestimmte Landesgrenze vermelden“, freut sich Uwe Strauß, Leiter der Regionaldirektion Osnabrück-Meppen des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN). Damit ist die 154 Kilometer lange Katastergrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen im Bereich des Kreises Steinfurt nun exakt festgelegt, schreibt die Steinfurter Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Jetzt haben wir einen auf den Millimeter abgestimmten Grenzverlauf“, erklärt Henning Meyer, Leiter des Vermessungs- und Katasteramtes des Kreises Steinfurt. Bei den „Unstimmigkeiten“ geht es um nicht große Parzellen. „Wir reden hier über plus-minus einige Zentimeter, vielleicht auch mal einen Dezimeter“, sagt Meyer. Und: „Am Eigentum ändert sich nichts.“ Die Grundstückseigentümer im Grenzbereich müssten sich deshalb keine Sorgen machen.

„Man sollte meinen, dass die Landesgrenze schon immer festgelegt war, aber im Laufe von fast 200 Jahren hat sich doch die ein oder andere Unstimmigkeit in den Grenzverlauf eingeschlichen“, erläutert Meyer. Hauptsächlich betreffe das Gewässer, die sich auf natürliche Weise oder durch Flurbereinigung verändert hätten.

In Zeiten, in denen Karten sorgfältig mit Tusche und Bleistift gezeichneten wurden, haben die Verantwortlichen immer nur das eigene Hoheitsgebiet vermessen. Änderungen im Grenzverlauf sind zwar schon früh ausgetauscht worden, jedoch habe eine technisch unterschiedliche Führung des Katasters im Laufe der Zeit Abweichungen geführt – obwohl sich am Grenzstein vor Ort nichts änderte. „Die digitale Welt duldet, anders als die analogen Karten, keine Ungenauigkeiten in der Darstellung“, meint Meyer. Jetzt hätten die Beteiligten an tausenden Punkten den bestmöglichen Grenzverlauf festgelegt.

Die Steinfurter und die niedersächsischen Vermesser haben daher die historischen Unterlagen abgestimmt und sind zum gemeinsamen Entschluss über den Grenzverlauf zwischen den Landkreisen Grafschaft Bentheim, Emsland und Osnabrück sowie der Stadt Osnabrück auf niedersächsischer und dem Kreis Steinfurt auf nordrhein-westfälischer Seite gekommen.In der Landschaft erkennbar ist das nicht. „Das ist eine rechnerische Geschichte“, so Meyer.