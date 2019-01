Ein Wunschbuch für die Zukunft

Nach dem gemeinsamen Frühstück informierte Sprecherin Ilse Lange die 51 versammelten der 131 Landfrauen-Mitglieder darüber, dass Annerose Gregor das Vorstandsteam verlassen habe. Im geschäftsführenden Vorstand hatte neben Ilse Lange und Gabriela Würfel als Dritte kommissarisch Dana Huneke mitgearbeitet.

Inge Koschyk präsentierte einen Kassenbericht mit voraussichtlich nur im abgelaufenen Jahr roten Zahlen. Dafür reduzierte der Verein Rücklagen. „Von euren jeweils 27 Euro Jahresbeitrag bleiben nur 8,50 Euro in unserer Kasse“, erklärte die Finanzchefin, dass 18,50 Euro an übergeordnete Landfrauenverbände weitergeleitet werden müssen.

Einen termingespickten Jahresrückblick trug Schriftführerin Margrit Willems vor. „Es war ein rundum gelungenes Veranstaltungsjahr mit dem neuen Vorstandsteam“, resümierte sie. Ilse Lange reichte ein Wunschbuch herum, in das die Landfrauen Wünsche und Ideen für Veranstaltungen und Unternehmungen eintragen konnten. „Aber kommt bitte nicht auf die Idee, unseren Bundespräsidenten einladen zu wollen. Das wäre erfolglos. Der kommt nämlich ganz bestimmt nicht“, machte Ilse Lange aufkeimende Hoffnungen zunichte.

Klar gibt es auch in diesem noch jungen Jahr Termine für die Landfrauen: Mit der VHS Lengerich bestehen zwei Angebote zu Internetthemen. Närrisch geht es beim Rosenmontagfrühstück am 4. März zu. Am 16. Mai bietet der Verein ein Dankeschön-Frühstück für Mitglieder an. Zur Gartenbesichtigung in Mettingen bei Gemeindegärtner Martin Pötter mit Kaffeetrinken „Im Krippken“, das laut Ilse Lange die Katholische Arbeitnehmerbewegung für Gruppen ab 25 Personen öffnet, reisen die Landfrauen am 13. Juni.

Viel Zeit nahm sich die Hasbergenerin Annegret Schulz, Mediatorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie, für ihren Vortrag „Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg“. Über das komplexe Thema sagte die Referentin: „Es wird heute in Krisengebieten angewandt, wie in Serbien und Israel.“ Sie betonte: „Gewaltfreie Kommunikation ist ein hochwirksamer Prozess zur Förderung des Friedens in uns selbst und in der Welt.“

Grundbegriffe der Gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg seien Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte. Voraussetzung sei laut Rosenberg, dass der Zuhörer Empathie für sein Gegenüber aufbringt, also aufmerksames Mitgefühl ohne Wertung und Ratschläge. Das ließ Annegret Schulz die Zuhörerinnen üben: Paarweise erzählten sie sich je rund vier Minuten etwas. „Jemandem die volle Präsenz zu schenken ist ein unschätzbares Geschenk“, betonte die Mediatorin.