Sinnvoll oder schädlich?

Westerkappeln/Tecklenburger -

Es gibt sie in einer festsitzenden Variante und zum Herausnehmen, mit Glitzer und in der Wunschfarbe: Eine Zahnspange trägt in Deutschland jeder zweite Jugendliche, oft viele Jahre lang. Ob das immer sinnvoll ist, darüber wird seit Kurzem öffentlich diskutiert.