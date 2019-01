Die Sitzung im Alt-Lotter Haus Hehwerth näherte sich ihrem Ende, als es hieß, es habe lange keine gemeinsame Aktion mehr gegeben. Daraufhin schlug Klara Harhues eine Friedensaktion zum Motto der ökumenischen Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach!“ vor.

Eine Friedenswoche, so die Frau des stellvertretenden Stiftungsratsvorsitzenden der Bürgerstiftung Lotte, Ulrich Harhues, plane die Stiftung im September. Da könne sich der Kunstkreis gleichfalls einbringen. Erfreut sprudelten erste Überlegungen auf den Diskussionstisch. Details legen die Kreativen beim nächsten Treff für alle Interessierte, am Dienstag, 26. Februar, fest.

Nach einem ereignisreichen ersten Amtsjahr als Vorsitzende leitete Christiane Budke die Versammlung nun erheblich weniger aufgeregt als kurz nach ihrer Wahl.

Vor Ort und auch in Lottes Partnergemeinde Lys-lez-Lannoy präsentierten die Künstler ihren Verein mit Aktionen und Anwesenheit. „Wir haben auch für den Weihnachtsbasar im Seniorenzentrum ,Zwei Eichen‘ gebastelt. Den Erlös stecken wir in die Seniorenarbeit des Kunstkreises dort“, berichtete Christiane Budke. Eine Homepage sei in Arbeit und im „NewsLotter“, dem Newsletter der Gemeinde, werde vom Kunstkreis zu lesen sein.

Über ein Kassenplus, das durch Spenden erst möglich geworden ist, berichtete Hildegard Brömlage. Das ist eine gute Basis, denn in diesem Jahr stehen dem Kunstkreis zusätzliche Kosten bevor für die zweijährig ausgerichtete Sommerkulturnacht im Rosengarten des Hotels Knüppe am 3. August.

Weitere Termine: Der Verein lädt am Freitag, 1. Februar, 18.30 Uhr, zur Benefizlesung von Uwe Uecker ins Hotel Knüppe ein; Gäste aus Lys werden bei der Jahresausstellung am letzten Märzwochenende im Haus Hehwerth dabei sein. Die Teilnahme am zweiten Lotter Gartenmarkt, diesmal in Büren, haben die Kunstkreismitglieder notiert und beteiligen sich an der Partnerschaftsfeier am 1. und 2. Juni.

Weiterhin ist im Sommer ein Bouleabend am Haus Hehwerth vorgesehen. Aufs neue Jahr stießen die Kunstschaffenden traditionell mit überwiegend alkoholfreien Getränken an, diesmal mit dem rückblickenden Lob: „Gut gemacht, Christiane!“ Der Vorstand hatte sein Versprechen eingehalten, sie umfassend zu unterstützen, weshalb die Vorsitzende herzlich antwortete: „Ich möchte allen ganz dolle Dank sagen, die mich ermutigt und gestützt haben.“ Na dann: Auf in ein wieder ereignisreiches Kunstkreisjahr.