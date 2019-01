Um das Festfrieren zu vermeiden, rät die Verwaltung, vor dem Befüllen der Biotonne den Boden mit zerknülltem Zeitungspapier auszulegen, keine flüssigen oder zu nassen Abfälle in die Tonne zu geben und flüssige Abfälle vorher abzugießen oder zu nasse Abfälle vorher abtropfen zu lassen und in mehrere Lagen Zeitungspapier einzupacken.

Bewährt habe sich auch die Verwendung von kompostierbaren Plastikbeuteln im Winter. Hier warnt die Gemeinde aber: „Bei den Tüten bitte unbedingt auf das ,Keimling-Symbol‘ achten. Auf keinen Fall dürfen normale Plastiktüten in den Biomüll.“

Weitere Tipps: „Der Bioabfall sollte nicht in die Tonne hineingepresst oder gestopft werden. Falls der Inhalt schon festgefroren ist, kann er mithilfe eines langen Stabes oder mit einem Spaten aufgelockert und gelöst werden. Aber bitte mit Vorsicht, damit die Tonne nicht beschädigt wird.“

Die Biotonne sollte möglichst an einer geschützten Stelle, zum Beispiel in der Garage oder im Keller, untergebracht und erst am Abholtag herausgeholt und an die Straße gestellt werden. Bei Schnee ist darauf zu achten, dass die Tonne nicht in oder auf Schneehaufen am Straßenrand steht, weil sie dort leicht umfallen kann.

Grundsätzlich seien die Biotonnenbesitzer dafür verantwortlich, dass die Bioabfälle ordnungsgemäß entleert werden können. „Eine zusätzliche Leerung der braunen Tonne wegen festgefrorener Tonneninhalte wird nicht durchgeführt“, so die Gemeinde. Die Leerung der Abfallbehälter beginne bereits ab 7 Uhr. Das bedeute, das Abfälle, die zum Zeitpunkt der Leerung noch festgefroren waren, im Laufe des Tages durch die Änderung der Witterungsverhältnisse wieder auftauen können. Die Müllabfuhr sei aber nicht verpflichtet, einmal eingefrorene Tonnen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuleeren.