Wie in den Vorjahren, geht der Erlös an die Paul-Fey-Stiftung, der Alt-Lotterin Barbara Rohatsch, die sich um Straßenkinder in Brasilien kümmert.

Rohatsch berichtete, was auch dank der Messdienerspenden, bereits erreicht wurde: „Die Kinder, die in Brasilien auf der Müllhalde betreut werden, sind in ein größeres Gebäude umgezogen. Dort gibt es jetzt einen Garten, wo den Eltern gezeigt wird, wie man Gemüse anbaut.

Im Moment wünschen sich die Kinder Geld für einfache Musikinstrumente und Mal- beziehungsweise Bastelsachen. Die Kinder sollen ja nicht nur einen geschützten Ort haben, an dem sie sich aufhalten können, sondern ihnen werden auch spielerisch Fähigkeiten vermittelt, die ihnen im Leben helfen können.“

„Wir haben wie immer eine große Tombola vorbereitet mit hochwertigen Gewinnen“, berichtet Turniermitorganisator Maximilian Thamm und dankt allen Sponsoren, insbesondere der König-Brauerei. Mit ihrem Catering versorgen die rund 20 eingebundenen Jugendlichen die Fans. Geistlichen Beistand gibt es von Pater Shaji George, Pfarrverwalter der Westerkappelner St.-Margaretha-Gemeinde, zu der auch die Alt-Lotter St.-Hedwig-Kirche gehört. Das DRK Alt-Lotte würde bei Notfällen Erste Hilfe leisten.

„Wie immer ist auch die Noah-Kita vertreten mit dem Eltern-Kind-Kick“, freut sich Thamm auf das Einlagespiel, das vermutlich wieder der Nachwuchs gewinnt. Die Siegerehrung soll gegen 18 Uhr über die Bühne gehen.