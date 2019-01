Das geht aus den Zahlen des Landesbetriebes Information und Technik NRW hervor, der die Daten für alle 396 Städte und Gemeinden im Land erfasst und analysiert. Die aktuellsten Werte stammen aus dem Jahr 2017. Danach pendeln mehr als die Hälfte der gut neun Millionen Erwerbstätigen über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zum Arbeitsplatz.

In Lotte beträgt die Auspendlerquote bei 7937 registrierten Erwerbstätigen sogar 82,2 Prozent. Keine Gemeinde im Tecklenburger Land hat höhere Auspendlerquoten. Auf Rang 2 folgt Lienen mit einer Quote von 75 Prozent, auf Rang 3 Westerkappeln (74,4 Prozent). Dass Lotte eine Auspendlergemeinde ist, ist keine neue Entwicklung: Auch in den vergangenen Jahren lag die Quote stets bei über 81 Prozent, dennoch markiert das Jahr 2017 einen neuen Höchststand.

Die meisten Auspendler haben ihren Arbeitsplatz in Osnabrück. 3215 Lotter bewältigten im Jahr 2017 täglich die mehr als zwölf Kilometer lange Strecke via L88, A30 oder Rheiner Landstraße. Erst mit großem Abstand folgen im täglichen Auspendlerstrom die Nachbargemeinden Westerkappeln (440), Ibbenbüren (246), Wallenhorst (227) und Georgsmarienhütte (225). Weitere beliebte Auspendlerziele sind Hasbergen (181), Bramsche (137), Mettingen (102) und Melle (97). Den längsten Arbeitsweg haben diejenigen Lotter, die im 43,8 Kilometer (Luftlinie) entfernten Münster beschäftigt sind (125).

Auffällig: Auch die meisten Menschen, die die Arbeit in den Betrieben in Lotte erledigen, kommen von außerhalb. Lediglich 1420 innergemeindliche Pendler verzeichnen die Statistiker, wohingegen 71,2 Prozent der in Lotte Beschäftigten ihren Wohnsitz nicht in der Gemeinde haben. 3616 Menschen waren es 2017 insgesamt – mehr als hundert weniger, als noch im Jahr 2016. Die größte Gruppe dieser Einpendler stammt aus Osnabrück. 926 Menschen fahren täglich von dort nach Lotte, um ihrer Arbeit nachzugehen. Weitere in Lotte arbeitende Auswärtige stammen vor allem aus Westerkappeln (412), Ibbenbüren (267), Wallenhorst (186), Mettingen (175), Georgsmarienhütte (119) und Bramsche (117). Insgesamt 3616 Einpendler machen sich täglich auf den Weg nach Lotte. Im Tecklenburger Land liegt die Quote nur in Tecklenburg höher (77,3 Prozent).