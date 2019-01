Knapp ein Vierteljahr ist es her, dass das Ehepaar Recker und sechs Mitarbeiterinnen in den ehemaligen Drogeriemarkt einzogen und eine Spendenaktion starteten. Für drei Euro konnten Kunden einen selbst gestalteten Kugelschreiber kaufen. Der Erlös wanderte in die Extra-Kasse für den Kindergarten. „Wir wissen, dass Kindergärten immer Spenden gebrauchen können. Der evangelische Kindergarten ist außerdem unser Nachbar“, sagte Nadine Recker.

Christiane Hommel von der Kindergartenleitung bedankte sich im Namen ihrer Kolleginnen und verriet, dass man sich nicht nur im Team über die Verwendung des Geldes beraten würde: „Außerdem wird auch der Kinderrat gefragt.“ Da der Kindergarten bald durch einen Schlafraum erweitert werde, brauche man kleine Betten und kuschelige Bettwäsche.

Bürgermeister Rainer Lammers wünschte den Reckers weiterhin viel Erfolg. Eine neue Kooperations-Aktion läuft schon: Jedes Neugeborene bekommt von der Gemeinde ein Halstuch geschenkt, hergestellt in der elefantasie-Werkstatt.