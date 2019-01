Kurzzeitpflegeplätze sind rar

Das von der privaten Sander Pflege GmbH betriebene Seniorenzentrum Zwei Eichen etwa bietet 63 Bewohnern Platz am Rande von Alt-Lotte – verfügt aber nur über zwei „eingestreute“ Kurzzeitpflegeplätze, um pflegende Angehörige vorübergehend zu entlasten, wie Regionalleiterin Martina Büscher auf Anfrage mitteilt.

„Eingestreut“ bedeutet, dass diese Plätze eigentlich reguläre, aber flexibel nutzbare Pflegeplätze in der Einrichtung sind. Wenn ein Zimmer frei wird, weil ein Bewohner stirbt oder für längere Zeit ins Krankenhaus muss, kann es vorübergehend für Kurzzeitpflege genutzt werden.

In NRW werden einer wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2017 zufolge nur fünf Prozent aller stationären Pflegeplätze als Kurzzeitpflegeplätze genutzt. Zwei Drittel davon sind „eingestreute“ Plätze, nur ein Drittel solitäre, also eigens für Kurzzeitpflege auch im Nach-Akut-Behandlungsbereich eingerichtete Plätze.

Im Kreis Steinfurt waren am Stichtag 1. April 2017 322 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze gemeldet, wovon jedoch lediglich 153 Plätze auch als solche genutzt wurden. Der Rest war für die Dauerpflege belegt. Ausschließliche, solitäre Kurzzeitpflegeplätze gab es Ende 2017 exakt 41, verteilt auf vier Einrichtungen im Kreisgebiet und zwar in Greven (15), Mettingen (8), Neuenkirchen (6) und Westerkappeln (12).

Die Nachfrage sei „enorm“ und nehme weiter zu, schildert Sander Pflege GmbH-Regionalleiterin Martina Büscher die Lage. Sie sagt aber auch, dass Menschen ohne Pflegegrad, die nach einem Klinikaufenthalt nur die Zeit bis zur Reha überbrücken müssen, „nicht so gerne“ aufgenommen würden, weil es oft Schwierigkeiten gebe mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen.

Das kann Michael Huse, Leiter des Matthias-Claudius-Hauses in Tecklenburg, so nicht bestätigen. Bei Patienten ohne (dauerhaften) Pflegegrad rechne man mit den Krankenkassen generell entsprechend Pflegegrad 2 ab, erklärt er und gibt an, dass es in seiner Einrichtung bis zu zehn eingestreute Kurzzeitpflegeplätze gibt. Die Nachfrage ist aber auch hier weitaus höher und: „Oftmals ist es so, dass wir einen Korb geben müssen, weil bei der Anfrage nicht klar ist, ob es tatsächlich noch wieder nach Hause geht.“

Gerade ältere Menschen seien nach Krankenhausbehandlung oft so geschwächt, dass sie sich auch in vier Wochen nicht wieder so weit erholen, dass sie im eigenen Haushalt leben können. Gebrechlichkeit oder auch Altersverwirrtheit blühten dann sogar manchmal erst richtig auf. Diese Menschen bräuchten eine dauerhafte Pflege.

Tatsächlich als Kurzzeitpflegeplätze genutzt würden daher nur ein bis drei Plätze in der Einrichtung. Denn: „80 bis 85 Prozent der Bewohner sind Menschen mit Demenz. Das ist unser Schwerpunkt.“ Die vorübergehende Unterbringung zwischen Krankenhausakutbehandlung und Reha „ist bei uns relativ selten“, so Huse.

Ähnlich sehe es im Matthias-Claudius-Haus in Greven aus. Der Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen und an Unterbringungsmöglichkeiten in solchen Fällen „ist tatsächlich ein Riesenproblem“, unterstreicht der Einrichtungsleiter. Das habe man beim Kreis auch schon eingebracht.

Grundsätzlich, so erläutert Jörg Niemöller, Heimleiter beim Haus der Diakonie in Westerkappeln, bestehe für Menschen, die seit mindestens sechs Monaten Pflegegrad 2 haben und zu Hause von Angehörigen betreut werden, ein Anspruch auf bis zu 28 Tage Kurzzeitpflege und 28 Tage Verhinderungspflege im Jahr.

Für Kurzzeitpflege stehen im Haus der Diakonie bis zu zwölf eingestreute Plätze zur Verfügung. „Da gibt es einen steigenden Bedarf, vor allem, weil viele Einrichtungen ihre eingestreuten Plätze aufgeben“, so Niemöller. Im Westerkappelner Alten- und Pflegeheim würden ebenfalls „eher selten“ Menschen ohne Pflegegrad vorübergehend aufgenommen: „Das ist eine andere Finanzierung.“