Für die Grundschule koordiniert Edda Zahn die Aktion, während für den kooperierenden SC Halen dafür Ina Michels die Ansprechpartnerin ist. Beide stellten heraus, dass nicht Vereinsmitgliedschaft im SC Halen Bedingung ist, um an der Aktion für das begehrte Leistungsabzeichen teilzunehmen. „Es lohnt sich allerdings, auch im Verein aktiv zu sein“, hob Zahn hervor, „weil durch die Kooperation zwischen Schule und Verein für das Abzeichen die jeweils beste Leistung gewertet wird. Egal, ob sie in der Schule erbracht wurde oder beim Vereinssport.“ Das ist insbesondere für die Kinder und Jugendlichen wichtig. Denn bei der Vergabe der 88 Abzeichen für diese Altersklasse kam dieser Vorteil durch die Kooperation zum Tragen.

An die Erwachsenen wurden insgesamt 49 Sportabzeichen vergeben. Wenn mindestens drei Personen aus einer Familie teilnehmen, gibt es das Familiensportabzeichen. Dafür erhält die Familie eine repräsentative Urkunde. Neun Familien wurde diese besondere Auszeichnung zuteil: Familien Frische, Hakmann, Jaschinski, Michalik, Michels, Middelberg, Neuwirth, Stuckenberg und Zahn.

Für ihr besonderes Engagement wurde die Grundschule Wersen bereits 2016 als sogenannte „SchuB-Schule“ (Schule in Bewegung) ausgezeichnet. In diesem Jahr steht die Re-Zertifizierung an.

„Im abgelaufenen Jahr konnten wir eine deutliche Steigerung in der Beteiligung beim Sportabzeichenwettbewerb feststellen“, lobte Zahn. Mit den Vorbereitungen und dem Training zur Aktion 2019 geht es nach den Osterferien los. Montags von 17 bis 19 Uhr wird unter Anleitung auf dem Sportplatz in Halen trainiert. Bis zu den Herbstferien wird dieser Montagstermin (außer an Feiertagen und in Schulferien) angeboten.