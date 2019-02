Landfrauen in stabiler Seitenlage

Was macht man als Ersthelfer, wenn man eine Person findet? „Habt nicht so viel Angst.“ Das sagt Udo Schurgott, stellvertretender Rotkreuz-Leiter des Ortsvereins Westerkappeln, gleich zu Beginn der Veranstaltung. Die Landfrauen Westerkappeln/Wersen waren eingeladen ins DRK-Heim zu einem „Auffrischungsabend“ zum Thema „Einschätzung von gesundheitlichen Notfallsituationen“.

Prüfen, ob die Person bei Bewusstsein ist, sei wichtig, ebenso das sofortige Rufen eines Rettungswagens, wenn es die Situation erfordert, erklärt Schurgott. Wenn die Person noch in der Lage ist zu sprechen, sei es gut, wenn jedoch keine Reaktion kommt, sollte man sie sofort in die stabile Seitenlage bringen.

Landfrauenvorsitzende Birgit Leyschulte übt die stabile Seitenlage an Insa Lankenfeld, die eine Bewusstlose spielt. Ein Arm wird angewinkelt nach oben gelegt, die andere Hand wird der Person unter die Wange gelegt. Ein Bein wird aufgestellt, sodass man die Person an Schulter und Knie auf die Seite hebeln kann. Es geht einfach und schnell. Dann wird der Kopf noch überstreckt, um eine Erstickung zu vermeiden.

„Es gibt einen offenen Bruch, was dann ?“, kommt die Frage aus der Gruppe. „Dann legt ihr die Person auf die andere Seite“, antwortet Schurgott.

Sollte die Person jedoch nicht mehr atmen, müsse der Ersthelfer sofort mit der Reanimation beginnen, erklärt Schurgott weiter. Bei einem Erwachsenen gilt es dann, 30 Mal auf den Brustkorb zu drücken und dann zweimal zu beatmen. Beim Drücken müsse man rund fünf bis sechs Zentimeter tief drücken, beim Kind etwa zwei bis drei Zentimeter. Das müsse so lange getan werden, bis die Rettungsdienste eintreffen.

Jedoch gibt es auch medizinische Notfallsituationen, die von außen oft nur schwer einzuschätzen sind, etwa wenn eine Person einen Herzinfarkt hat. Bei Frauen seien Anzeichen eines Infarkts etwa Bauchschmerzen, Übelkeit und Kieferschmerzen.

Wichtig ist dann, die Person mit dem Oberkörper aufrecht zu lagern, die Arme herunterhängen zu lassen und ihnen etwa Schals abzunehmen oder ihre Jacken aufzuknöpfen.

Bei einem Schlaganfall gebe es äußerliche Anzeichen, wie etwa eine einseitige Lähmung. Auch dann soll die Person mit dem Oberkörper erhöht gelagert werden.

Klar zu erkennen ist darüber hinaus auch, wenn eine Person einen Krampfanfall hat. „Die Person nicht festhalten“, sagt Schurgott nachdrücklich. „Und ihnen nichts in den Mund legen.“ Alles was man als Ersthelfer tun könne, sei es, den Kopf zu stützen, sodass er nicht beim Krampfen immer wieder auf den Boden schlägt.

Wird einer Person etwa schwarz vor Augen und droht, zusammenzubrechen, sollen die Ersthelfer versuchen, die Person mit erhöhten Beinen zu lagern. So kann man etwa die Person auf einen Stuhl setzen und dann den Stuhl nach hinten kippen, um die Person so mit erhöhten Beinen auf den Boden zu legen. Auch beim Rollstuhl gilt das Prinzip. So zeigt Schurgott, wie er die Bremsen des Rollstuhls anzieht und dann den Stuhl nach hinten kippt. So kann er die Person halb aus dem Rollstuhl ziehen und die Beine hochlagern.

Bei der Vielzahl von gesundheitlichen Notfallsituationen sei es immer wichtig, sofort einen Rettungswagen zu rufen. Bis zur Ankunft der Rettungskräfte kann es jedoch, vor allem im Außenbereich, einige Zeit dauern. So sei es auch ratsam, etwa loszufahren, um einen Defibrillator zu holen, sofern man nicht der einzige Ersthelfer ist.

Es gibt fünf Defibrillatoren in Westerkappeln: einer am Freibad am Bullerteich, dann gibt es jeweils einen an der Sparkasse und an der Volksbank sowie an der Dreifachsporthalle. In Velpe befindet sich der Defibrillator bei der Feuerwehr.

Auch betont Schurgott, dass es wichtig sei zu wissen, was in einem Erste-Hilfe-Kasten alles drin sei. Dieser sollte regelmäßig kontrolliert werden und abgelaufene Sachen sollten ersetzt werden.

Zum Abschluss der Veranstaltung bedanken sich die Landfrauen. „Ich finde es ist eine tolle Aktion und immer wieder gut, dass man Fragen stellen kann und auch mit Antworten nach Hause geht und sich sicherer fühlt“, resümiert Leyschulte. Nächstes Mal planen die Landfrauen, auch wieder mit einem Defibrillator und einer Puppe die Reanimation zu üben.

Der DRK-Ortsverein plant in diesem Jahr vier jeweils achtstündige Erste-Hilfe-Kurse. Diese finden jeweils samstags am 16. Februar, 11. Mai, 21. September und am 30. November immer im DRK-Heim an der Gartenstraße 11 in Westerkappeln statt. Der Kursus geht jeweils von 8 Uhr bis 16 Uhr. Die Teilnehmerzahl liegt bei 13 bis 20 Personen. Anmelden können Interessierte sich für die Kurse beim DRK-Kreisverband in Ibbenbüren unter ✆ 05451/59020.