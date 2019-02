Blut spenden am Freitag in Wersen

Lotte-Wersen -

Auf geht’s in ein neues Blutspendejahr des DRK-Ortsvereins Wersen-Büren. Am Freitag, 8. Februar, wartet das Blutspende-Team in der Zeit von 16.30 bis 20 Uhr wieder auf treue und neue Blutspender. Für Lautsprecherdurchsagen wird noch ein Fahrer gesucht.