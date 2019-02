Gesamtschule in Wersen wird aufgestockt

Lotte -

Für die Erweiterung der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln am Standort Wersen um drei Klassen- samt Nebenräumen durch Aufstockung des Gebäudes haben sich der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur (ASSSK) und der Bau- und Planungsausschusses am Dienstagabend in einer gemeinsamen Sitzung bei jeweils einer Enthaltung einstimmig ausgesprochen.