Bunte Mischung aus Musik, Akrobatik und Show

Dieses Mal sind unter anderen die Rope Skipping Gruppe aus Burg Gretesch, die in diesem Jahr an den Weltmeisterschaften in Schanghai teilnimmt, sowie Synchrontrampolinturner aus Wallenhorst dabei.

Besonders freuen dürfen sich die Gäste auf den Frauenchor „Musika Nova“ von der Chorgemeinschaft Edelweiß aus Leeden unter der Leitung von Sven Leihmann. Er will das Publikum mit Songs von Elton John, Michael Jackson bis hin zum „König der Löwen“ unterhalten. Außerdem sind in diesem Jahr die Rhönräder vom Osnabrücker SC sowie die Sport Aerobic-Tanzformation aus Ibbenbüren dabei. Die Zuschauer erwartet außerdem die „Stylez & Skillz Crew“ der Ledder Werkstätten, die spontan für diese Veranstaltung zugesagt haben, wei Sünnewie und Najorka betonen.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. „Der der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sowie Spenden geht wie immer zu 100 Prozent an den ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück“, versichern die beiden Organisatoren. Die Moderation der Gala übernimmt Armin Sünnewie selbst, Lennard Narjorka ist der Ansprechpartner in der Halle.