Angst vor Lärm und Wertverlust

Eine „Katastrophe“ wäre es für es für die Eigentümer des Hauses am Finkenweg, wenn wieder Personenzüge an ihrer gerade mal drei Meter von der Schiene entfernten Hauswand vorbeiführen: „Das ist so nah dran, dass die Fahrgäste gucken können, was wir zu Mittag auf dem Tisch haben“, sagt die Frau. Das Rentnerehepaar möchte namentlich nicht genannt werden, weil es im Falle einer Reaktivierung juristisch gegen die Behörden vorgehen will, die den Bau so dicht an der Trasse genehmigt haben.

Der Ehemann erklärt, warum dreimal am Tag ein Güterzug wie 1999, als sie das 1977 erbaute Haus kauften, oder ein gelegentlicher Nostalgiezug kein Problem sei, wohl aber der mit dem Personennahverkehr angestrebte Dauerbetrieb im 30-Minuten-Takt: „Der Güterzug war zwar schwer, aber langsam. Aber die Tecklenburger Nordbahn soll schnell fahren. Das Haus steht auf Lehmboden, ich muss jetzt schon jeden Sommer neuen Mutterboden auffüllen. Durch die Erschütterungen im Dauerzugbetrieb würde der Erdboden mit der Zeit abrutschen.“ Dann, so befürchtet er, wären Haus und Schornstein einsturzgefährdet.

Die Gefahr für Haus und Grundstück ließe sich nur verhindern, wenn die Bahn ihm U-Stücke zur Stabilisierung des Grundstückes bezahlen würde, sagt er. Und meint: „Wenn die Gleise Richtung Osnabrück drei Meter weiter nach links verlegt würden, wo jetzt die Leitplanke ist, dann hätte hier keiner mehr Grund, zu klagen.“.

Martin Ochtmann ist 1991 in eines der 1962 gebauten Reihenhäuser am Schwalbenweg gezogen – im festen Glauben, dass der 1967 komplett eingestellte Personenverkehr auf dem Gleis vor seiner Nase nicht wieder aufgenommen wird. Schon der noch bis 2013 aufrecht erhaltene, wenn auch stark reduzierte Güterverkehr habe durch Erschütterungen die Verfugungen gelockert. Bei einem Zugbetrieb im Halbstundentakt, noch dazu statt mit Tempo 30 mit Tempo 50 oder gar 80, würde die Gläser im Schrank nicht nur klirren, sondern herausfallen lassen und zu Rissen in der Hauswand führen, befürchtet er. Hinzu kämen ein Wertverlust von 30 bis 40 Prozent für die unmittelbar an der Bahn gelegenen Immobilien.

Auch an die prognostizierten Fahrgastzahlen mag Martin Ochtmann nicht glauben. Der Vergleich mit der Bahnstrecke Osnabrück-Bielefeld, die vom Haller Willem befahren wird, hinkt für ihn ebenso wie für die Lotter FDP, die sich wie die Siedlergemeinschaft Büren von Anfang an gegen die Tecklenburger Nordbahn ausgesprochen hat: „Das ist kein Haller Willem zwischen zwei Großstädten, sondern eine Bahn zwischen Kuhdörfern.“ Der Verkehrsraum am Strotheweg sei zu eng, die jetzt schon problematische Situation kurz hinter der Einmündung der Nordbahn-Gleise in die Nordwestbahntrasse an der Kreuzung Atterstraße/Landwehrstraße mit dem Bahnübergang „Die Eversburg“ ungelöst und die Pünktlichkeit der Bahn auch Geschichte: „Ich halte von dem ganzen Ding überhaupt nichts. Ich werde die Bahn auch nicht benutzen, und wenn ich zu Fuß gehen muss“, sagt er und betont: „Meine Nachbarn schimpfen auch alle!“

Zu denen gehört auch Bernhard Zielske, der seit 40 Jahren am Schwalbenweg wohnt. Als er damals nach dem Bahnverkehr gefragt habe, sei ihm gesagt worden, dass nur einmal in der Woche ein Güterzug fahre, berichtet er. Da sein Schlafzimmerfenster nur wenige Meter vom Gleis entfernt ist, hat er Angst vor „Krach vor der Haustür alle halbe Stunde“. Die hohe Geschwindigkeit sei zu gefährlich für die kleinen Kinder in der Nachbarschaft: „Da kann schnell was passieren“, gibt er zu bedenken. Und auch er fürchtet einen Wertverlust: „Wenn mein Sohn das Haus mal verkaufen will, wird er das schlecht los!“

Sie alle haben die Unterschriftenliste unterzeichnet, die bereits 2017 im Rathaus übergeben wurde. Mehr als 900 Bürger aus Büren und Wersen hatten sich damit gegen die TNB-Reaktivierung ausgesprochen. Was mit den Unterschriften passiert ist, habe man bis heute nicht erfahren, beklagt die Bürener Siedlervorsitzende Rita Beimdiek frustriert: „Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen“, sagt sie. Wie im Rathaus auf Nachfrage zu erfahren war, habe man seinerzeit „den übergeordneten Behörden mitgeteilt“, dass und wie viele Unterschriften gegen die Nordbahn an den Rat der Gemeinde Lotte adressiert und übergeben wurden, teilte Chefsekretärin Britta de Man im Auftrag von Bürgermeister Rainer Lammers mit.

Die Frage vieler Bürger, wer denn letztlich über die Reaktivierung entscheiden werde, wenn sich die Gemeinde schon darauf beruft, dass sie es nicht ist, lässt sich leicht beantworten: Der Landrat und der Kreis Steinfurt sind es nämlich auch nicht, sondern das Verkehrsministerium in Düsseldorf. NRW-Verkehrminister Hendrik Wüst hatte, wie berichtet, den Bahnbefürwortern schon im vergangenen Jahr seine Unterstützung zugesagt und versprochen, sich für schnellstmögliche finanzielle Förderung einzusetzen. Allerdings nur, wenn der Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) über 1 liegt. Und der wird zurzeit in einem neuen Gutachten ermittelt.

Die gemeinsame Absichtserklärung der Lotter Ratsfraktionen zur Reaktivierung der Nordbahn steht auf der Tagesordnung der Ratssitzung am heutigen Donnerstag, 21. Februar, um 18 Uhr im Lotter Rathaus.