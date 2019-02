Komplexes Verfahren für neue Zweifeldhalle

Jörg Stork vom Bauamt erläuterte, das die dafür im Haushalt bereit gestellten 50 000 Euro nur die Kosten für die Erarbeitung des Raumprogramms und der Kriterien für die Bewerber beinhalteten. Preisgelder kämen noch extra. Die Aufgabenstellung in der Beschlussvorlage skizziere die Anforderungen erst einmal nur „grob“.

Als Mindestanforderungen werden darin zunächst der Neubau einer teilbaren Zweifeldhalle mit Fitness- oder Tanzstudio und multifunktionaler Ausrichtung als Begegnungsraum für bis zu 500 Personen aufgeführt. Inbegriffen sind entsprechende Frei- und Parkflächen und die Einbindung ins bestehende Nahwärmenetz der benachbarten Schule.

Im nächsten Schritt soll dann die bestehende Halle einen neuen Schwingboden, neue Lichtbänder im Dachbereich samt Einbindung in die Be- und Entlüftung, einen neuen Prallschutz und neue Decken einschließlich Beleuchtung in den Nebenräumen bekommen.

Zeitlich sei dieses Jahr der Architektenwettbewerb mit anschließender Vergabe der Planungsleistung und Beginn der Planung für den Hallenneubau vorgesehen. 2020 soll nach der Erteilen der Baugenehmigung mit dem Neubau begonnen werden. Parallel dazu soll die Planung der Hallensanierung starten. Geplant ist laut Stork, die neue Zweifeldhalle im Sommer 2021 in Betrieb zu nehmenund dann mit der Sanierung der alten Halle anzufangen, die spätestens im Sommer 2022 fertig sein soll.

Im Haushalt sind dafür in den Jahren 2019 und 2020 rund sechs Millionen Euro eingeplant, wobei noch zu ermitteln ist, in welchen Umfang öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Wie Stork erläuterte, soll zur Vergabe der Planungsleistung fein beschränkter Wettbewerb mit sechs Teilnehmern ausgelobt werden.

Thomas Giebel (SPD) und Thomas Schmitt (Grüne) – Letztgenannter ist selbst Architekt – begrüßten das Verfahren ausdrücklich. Schmitt ergänzte, dass nach Auslobung des Wettbewerbs ein Kolloquium mit den sechs Planungsbüros und nach dem Abgabetermin eine Vorprüfung geben werde. In einer Preisgerichtssitzung würden dann Fachleute und Vertreter der Gemeinde die Arbeiten am Ende bewerten, die einzeln vorgestellt und diskutiert werden sollen.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen, bevor der Bau- und Planungsausschuss nicht öffentlich tagte.

In der anschließenden öffentlichen Gemeinderatssitzung wurden dann mehrheitlich eine gemeinsame Absichtserklärung zur Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn und die Haushaltssatzung 2019 verabschiedet. Ein ausführlicher Bericht über die Ratssitzung folgt noch.