Richter: „Die Suppe haben Sie sich selber eingebrockt

„Ich brauche meinen Führerschein, sonst kann ich nicht arbeiten“, wandte sich der Mann, der in einem Dorf mit schlecht ausgebautem öffentlichen Nahverkehr lebt, in seinem „letzten Wort“ vor der Urteilsverkündung beinahe flehentlich an den Richter.

Der kannte kein Pardon. „Es tut mir für sie persönlich leid, aber die Suppe haben Sie sich selber eingebrockt“, stellte er klar, dass das, was der Mann sich im Mai des vergangenen Jahres auf der Autobahn 30 geleistet hatte, „ein ganz schön starkes Stück“ gewesen sei.

Polizeibeamtin nahm Verfolgung auf

Das „in Schlangenlinien über beide Spuren und den Standstreifen und mit stark variierender Geschwindigkeit“ fahrende Auto war einer Polizeibeamtin, die am Sonntagmorgen auf dem Weg zur Arbeit in Osnabrück war, an der Abfahrt Hörstel aufgefallen. Umgehend nahm die 26-Jährige die Verfolgung auf.

Gerade an der Anschlussstelle Laggenbeck vorbei, die Kollegen hatten ihr versichert, dass sie den Wagen an der Ausfahrt Lotte in Empfang nehmen würden, fuhr der 25-Jährige auf den Standstreifen und hielt an. Als die Beamtin die Stelle sichern wollte, gab er Vollgas und fuhr auf den Rastplatz Brockbachtal in Velpe. Dort traf die Zeugin auf das Auto, aus dem inzwischen zwei Personen ausgestiegen waren. Sie blieb in ihrem Wagen sitzen, als einer der Männer auf sie zukam. Durchs Fenster erklärte sie dem Angeklagten, er solle besser kein Auto mehr fahren.

Verkehrsrowdy zerschmetterte Handy der Polizistin auf der Straße

Völlig unvermittelt griff der 25-Jährige nach ihrem Handy am Ohr und zerschmetterte es auf der Straße. Die beiden Männer stiegen wieder in ihr Auto, die Jagd ging weiter. An der Anschlussstelle Lotte verpasste der 25-Jährige knapp die Ausfahrt, fuhr dann zurück und nahm so die Ausfahrt.

Der Angeklagte bestätigt die Ausführungen der 26-Jährigen. Lediglich am Schluss weichen die Aussagen voneinander ab. Der Angeklagte behauptet, wenige Meter rückwärts gefahren zu sein, um die Ausfahrt zu nehmen. Die Beamtin ist sicher, dass er auf der A 30 gewendet hat. „Rückwärts wäre nicht gegangen, ich stand hinter ihm“, stellt sie klar.

Angeklagter: „Ich hatte Panik und stand unter Stress“

Strafrechtlich sei das irrelevant, erklärt dazu der Richter. Beides sei Gefährdung des Straßenverkehrs, wobei er davon ausgehe, dass der Angeklagte gewendet habe.

„Ich hatte Panik und stand unter Stress“, antwortet der 25-Jährige auf die Frage des Gerichts, wie es zu der gefährlichen Situation gekommen war. Gemeinsam mit Bekannten hatte der junge Mann in einem Club in Schüttorf gefeiert. Dort habe es Streit gegeben, sie seien rausgeworfen worden, er habe gedacht, jemand aus der anderen Gruppe verfolge ihn, versucht er zu erklären.

„Wer in Stresssituationen so reagiert, ist nicht geeignet, ein Fahrzeug zu führen“, begründet das Gericht den Entzug der Fahrerlaubnis für ein Jahr. „Wenn Sie sich damals so verhalten hätten wie heute hier, wäre es nicht zur Verhandlung gekommen“, sagt der Richter im Hinblick auf die Reue und die Entschuldigung des Angeklagten.

Mit der Schadenwiedergutmachung hat er begonnen. Er stottert die Reparatur des beschädigten Handys in Raten ab.