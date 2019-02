Population ist gewachsen

Im vergangenen Jahr waren allein in der Gemeinde Lotte an 18 Standorten Eichen mit Nestern des Eichenprozessionsspinners befallen. Das waren zwar weniger als in den Nachbarkommunen. Insgesamt aber hatte der trockene, warme Sommer die Ausbreitung der Giftraupen des Nachtfalters begünstigt.

Lottes Umweltbeauftragte Ursula Wilm-Chemnitz erklärt auf Nachfrage, dass ebenso wie beim Borkenkäfer auch beim Eichenprozessionsspinner da sehr viel von der Witterung der nächsten Wochen und Monate abhängt. Lange Trockenheit und Hitze seien optimal für die Vermehrung beider Arten. „Ein massiver Kälteeinbruch könnte die Population eindämmen“, sagt sie. Doch der ist zurzeit nicht in Sicht.

Die Härchen der Raupen enthalten ein Nesselgift, das bei Kontakt mit der Haut Reizungen unterschiedlichen Ausmaßes auslösen kann. Doch nicht nur der direkte Kontakt mit den Raupen ist gefährlich; auch die nach dem Schlüpfen der Nachfalter verlassenen alten Nester enthalten noch Häutungsreste und Millionen von Brennhaaren, deren Nesselgift noch über Jahre hinaus wirksam ist, wie der Landkreis Osnabrück im Dezember 2018 in einer Pressemitteilung warnte. Zu den gesundheitlichen Beschwerden, die durch den Kontakt oder das Einatmen der Härchen entstehen können, gehören massive Hautirritationen mit Juckreiz, Augenreizungen und Atembeschwerden.

„Gerade bei Holzfäll- und Pflegearbeiten an befallenen Bäumen kann es zu einer massiven Freisetzung von Brennhärchen kommen, die Menschen und Tiere im Umfeld gefährdet“, so der Landkreis. Er weist auch darauf hin, dass sich Nester auch vom Ast ablösen können und dann unter dem Baumstamm liegen, weshalb beispielsweise beim Einsatz von Laubbläsern mit unkontrollierter Aufwirbelung von Gifthärchen gerechnete werden müsse. „Daher sollten auch alte Gespinstnester vorsorglich durch Fachleute entfernt werden“, lautet der Rat. Ausdrücklich gewarnt wird davor, die Nester abzuflammen, weil dies erfahrungsgemäß zur Verbreitung der mikroskopisch kleinen Härchen über größere Distanzen führe.

In der Gemeinde Lotte, so berichtet Wilm-Chemnitz, habe man im Spätherbst eine Kontrolle der Gemeindebäume durchgeführt. Im April, so kündigte die Umweltbeauftragte der Gemeinde an, soll ein Monitoring stattfinden, das heißt, die Bäume auf der Liste werden auf erneuten Befall geprüft.

Eines aber stellt sie ganz klar: Die chemische Keule wird in Lotte anders als in manch anderer Kommune nicht geschwungen. „Biozid-Einsatz ist das letzte Mittel der Wahl. Dann sperre ich lieber mal einen Spielplatz.“ Im vergangenen Sommer hat die Gemeinde überall dort, wo eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand, die Nester von Fachleuten entfernen lassen.

Die Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners von Süd nach Nord aufgrund des Klimawandels sei ohnehin nicht grundsätzlich zu verhindern, gibt Wilm-Chemnitz zu bedenken. Eine große Rolle dabei spiele auch die Winddrift entlang der Autobahnen. Und im Wald außerhalb der Ortschaften ist das Risiko für Wanderer und Spaziergänger auch nach Meinung des zuständigen Revierförsters Christian Rebitsch zumutbar, weil es eine „waldtypische Gefahr“ darstelle. Hauptsächlich Eichen an sonnenbeschienenen Waldrändern und Einzelbäume an Straßen und Wegen würden befallen. Spaziergängern, die ein Gespinstnest entdecken, rät er, „nicht näher ran zu gehen“ und sich möglichst einen anderen Weg zu suchen.

Die Population sei in den vergangenen Jahren in der Tat auffallend gewachsen, sagt auch der Förster des Forstbetriebsbezirks Schafberg im Regionalforstamt Münsterland des Landebetriebs Wald und Holz NRW.