Geldstrafe für Körperverletzung

Über seinen Verteidiger hatte der 23-Jährige eingeräumt, im März 2018 in Lotte-Büren eine jungen Frau so fest an den Haaren gezogen zu haben, dass diese stürzte und sich dabei Schürfwunden an Händen und Füßen sowie Prellungen am Kopf zuzog.

Zusammen mit Bekannten hatte er zuvor mit zwei Autos die Straße blockiert. Als die Geschädigte und ihr Vater die Stelle mit ihrem Wagen passieren wollten, eskalierte die Situation. Warum er ausrastete und handgreiflich wurde, dazu wollte sich der Angeklagte bei Gericht nicht äußern.

Tochter und Vater wollten auch gar nicht, dass die Sache vor Gericht landet, hatten auch keine Anzeige gestellt. Da die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an dem Verfahren bejahte, kam es zur Hauptverhandlung. In dieser wendete sich der Angeklagte über seinen Verteidiger an die Frau und deren Vater. Er sei damals an einem emotionalen Tiefpunkt gewesen, die Kurzschlussreaktion tue ihm leid, erklärt der Jurist.

Die Anklage warf dem Osnabrücker gefährliche Körperverletzung vor. Er soll die Frau nicht nur an den Haaren gezerrt und geschubst, sondern sie auch geschlagen und gegen den Kopf getreten haben, als sie auf dem Boden lag. Das jedoch verneinte der Mann, und auch die junge Frau und ihr Vater konnten die Vorwürfe ebenso wenig bestätigen wie ein Anwohner, der das Geschehen vom Fenster aus verfolgt hatte.

Die 23-Jährige, die in besagter Nacht bis in den frühen Morgen gefeiert hatte und vom Vater nach Hause gefahren wurde, erinnert sich nicht mehr gut an das Geschehen. „Es ging alles so schnell“, sagte sie aus. Der Alkohol und die Dunkelheit taten ein Übriges. Sicher ist sie aber, dass jemand ihren Vater angegriffen hatte. „Als ich ein Foto von dem Auto machen wollte, ging derjenige auch auf mich los“, fuhr sie fort. Beschreiben kann sie den Angreifer nicht.

Inzwischen haben alle Beteiligten das Ganze untereinander geklärt. „Nicht allzu hoch hängen“, möchte das Gericht die Sache auch deshalb. Dennoch: „Es kann nicht sein, dass wildfremde Leute angegangen und verletzt werden“, machte der Richter in der Urteilsbegründung deutlich.

Auf die vom Verteidiger in einem Rechtsgespräch angeregte Einstellung des Verfahrens hatte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft wegen einer Verurteilung des Amtsgerichts Leverkusen nur wenige Monate nach dem Vorfall nicht eingelassen. Sie forderte eine Gesamtstrafe von 190 Tagessätzen, der Verteidiger sprach sich für 170 aus. Das Gericht entschied sich für die Mitte.

Es bildete eine Gesamtstrafe aus den 60 Tagessätzen zu je 15 Euro für die vorsätzliche einfache Körperverletzung und aus dem Urteil des Amtsgerichts Leverkusen, das den Mann im Sommer 2018 wegen versuchten Betrugs und Urkundenfälschung zu 150 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt hatte. 3240 Euro also statt 3000 Euro, die bisher noch nicht vollstreckt wurden. „Das sind nur 240 Euro mehr als bisher“, machte der Richter dem jungen Mann deutlich, dass er mit der nachträglich gebildeten Gesamtstrafe glimpflich davonkomme.