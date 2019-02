Gut drei Wochen lang hat der Karneval-Mix überlegt und Plakate gemalt. Diesmal durchstreiften die gut gelaunten Karnevalisten gedanklich den Märchenwald – und wurden schnell fündig, wer in welches Kostüm möchte.

Froschkönig, Hexe, gestiefelter Kater, Zwerg, Rotkäppchen, der böse Wolf und andere Bekannte begleiten den Rosenmontagsumzugswagen. „Der Wolf bewacht einen Reifen“, beschreibt Dorothea Leben das Kostüm ihres Mannes Michael, der mit anderen als Sicherheitspersonal den Weg am Wagen mitläuft.

Auch nach 19 Jahren setzen die Alt-Lotter Jecken alles daran, Frohsinn, wie er in den Karnevalhochburgen gelebt wird, in den Ort zu bringen. Der Karneval-Mix, das sind: Martina, Armin sowie deren Tochter Nina Sünnewie, Nicola Ebert, Sabrina Hambüschen, Dorothea Leben und Simone Linke.

Ohne Unterstützer rollt der Mini-Zug nicht durch Alt-Lotte. „Wir danken Friedhelm Pötter fürs Leihen des Traktors und Hubert Menke fürs Ausleihen des Anhängers“, sagt Armin Sünnewie. „Auch Sponsoren und unsere privaten Unterstützer haben dazu beigetragen, dass wir den Umzug ausrichten können“, betont Dorothea Leben.

Am Rosenmontag geht es um 16 Uhr im Birkenweg los mit Polizeibegleitung. Beim Straßenkarneval sind die Velper Damen erneut dabei und einige ihrer Männer. Die Organisatoren hoffen, dass die Wurfmaterialien erneut einen großen Tross verlocken, zum Seniorenheim „Zwei Eichen“ mitzuwandern.

„Dort verteilen wir an die Bewohner wieder Rosen“, beschreibt Martina Sünnewie den Grund des Stopps. Das Umzugsfinale erleben die Straßenkarnevalisten auf dem Marktplatz an der Bahnhofstraße. „Anschließend laden wir alle zur Rosenmontagsparty ins ,Sky 49‘ an der Bahnhofstraße ein“, motiviert Armin Sünnewie jeden Fastnachtsfan, sich der großen Sause dort anzuschließen.

Bekanntlich ist ja am Aschermittwoch alles vorbei.